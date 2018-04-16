РФПЛ — студия Артемия Лебедева разработала новый логотип лиги — фото, мемы

Неиссякаемый поток народного творчества.

В понедельник РФПЛ объявила о сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева , которая разработала новый логотип лиги. Вот что говорится на официальном сайте: «Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архитипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе. Это начало большой и приятной работы».

В сети тут же появилось множество шуток, так или иначе высмеивающих новый логотип РФПЛ. Кто-то предлагает альтернативный вариант.

Кто-то заменил медведя на того, что был в видео-комиксе «Деревня дураков». Весьма тонко.

А вот оригинальное трактование нового логотипа: тут и про косолапость, и про красные глаза, и даже про нос в форме бутылки.

Пожалуй, обойдемся без комментариев.

И еще немного креатива.

Самые внимательные подметили, что цвета на фоне, которые позиционируются как цвета российского флага, расположены немного не в той последовательности.

Клубы тоже не остались в стороне. «Тосно», например, в качестве логотипа представил лося — своего маскота.

«Химки» тоже предложили свой вариант, только не особо понятно, что это. Мешок с деньгами? Горшок с медом?