Экс-губернатор Кубани Ткачев обошел по доходам Дмитрия Медведева

Краснодар . 14 апреля — Новая Кубань. Правительство обнародовало декларации о доходах и сведения об имуществе российских чиновников.

Бывший губернатор Краснодарского край , занимавший этот пост с 2001 по 2015 годы, за 2017 год заработал больше остальных коллег, министров. Александр Ткачев задекларировал 548,2 млн рублей доходов. Выходит, что его прибыль выросла в 100 раз по сравнению с прошлым годом. В Минсельхозе это аргументировали тем, что в управление министра перешли активы, которыми владела его болеющая мать. Напомним, что семье Ткачева принадлежит известный кубанский агрохолдинг.

Также на бывшего губернатора Краснодарского края оформлены 3 крупных земельных участка, дом площадью 903 кв. м. и нежилое здание — 324 кв.м.

Супруга Ткачева задекларировала доходы в размере 38,1 млн рублей. Автомобилей в собственности семьи нет.