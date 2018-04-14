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Экс-губернатор Кубани Ткачев обошел по доходам Дмитрия Медведева
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Экс-губернатор Кубани Ткачев обошел по доходам Дмитрия Медведева 

Новая Кубань 3 часа назад
Краснодар. 14 апреля — Новая Кубань. Правительство обнародовало декларации о доходах и сведения об имуществе российских чиновников.
Бывший губернатор Краснодарского край, занимавший этот пост с 2001 по 2015 годы, за 2017 год заработал больше остальных коллег, министров. Александр Ткачев задекларировал 548,2 млн рублей доходов. Выходит, что его прибыль выросла в 100 раз по сравнению с прошлым годом. В Минсельхозе это аргументировали тем, что в управление министра перешли активы, которыми владела его болеющая мать. Напомним, что семье Ткачева принадлежит известный кубанский агрохолдинг.
Также на бывшего губернатора Краснодарского края оформлены 3 крупных земельных участка, дом площадью 903 кв. м. и нежилое здание — 324 кв.м.
Супруга Ткачева задекларировала доходы в размере 38,1 млн рублей. Автомобилей в собственности семьи нет.
Для сравнения — доходы премьер-министра России Дмитрия Медведева за 2017 год составили 8,5 млн рублей.
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