Барселона как место для ваших инвестиций

Продукт 1. Квартиры для сдачи в долгосрочную аренду

Предпосылки. На первый взгляд, доходность от краткосрочной аренды должна быть выше, чем от долгосрочной. Но расходы на содержание объекта, реклама, управление бронью сводят разницу к нулю.

Кроме того, туристическая аренда в Барселоне фактически приравнивается к гостиничному бизнесу, требует получения специального разрешения и влечет серьезную налоговую нагрузку. А мэрия на неопределенный срок приостановила выдачу лицензий на туристические апартаменты.

Одновременно долгосрочная аренда жилья в Барселоне по своей популярности бьет все исторические рекорды. Спрос неуклонно растет, и квартиры в ряде районов находят арендатора меньше чем за неделю.

Необходимые инвестиции. От €370-400 тыс. При вложении от €500 тыс. инвестор и его семья получают от правительства бонус — вид на жительство инвестора.

Кредит. Возможен. Наша компания помогает с оформлением

Лучшее место. Мы рекомендуем районы Eixample, Ciutat Vella, а также элитный микрорайон Diagonal Mar — так называемые зоны prime. Здесь оптимальное соотношение рентабельности, ликвидности объектов и спроса со стороны платежеспособных арендаторов. Аналогичные характеристики у недвижимости на первой и второй линиях пригородов Барселоны — Gava Mar и Castelldefels.

Еще более высокий показатель ликвидности и спроса со стороны благонадежных жильцов в районах Pedralbes, Sarrià Sant Gervasi и Gràcia, но показатели рентабельности здесь немного ниже.

Оптимальный вариант. Квартиры площадью 80-100 кв. м с двумя или тремя спальнями. Такие параметры устраивают разных жильцов: молодые пары, семьи с одним-двумя детьми, индивидуальные арендаторы с доходом выше среднего.

Возможный доход. Средняя доходность от долгосрочной сдачи жилой недвижимости в аренду составляет в Барселоне 4%. Рентабельность существенно варьируется в зависимости от месторасположения, площади, транспортной доступности, инфраструктуры.

Пример. Квартира в районе Eixample, 140 кв. м, три спальни, стоимость €585 тыс., дополнительное вложение — ремонт на сумму €140 тыс. Объект сдан за €3600 в месяц. Рентабельность 6% годовых.

Продукт 2. Торговые помещения и офисы для сдачи в долгосрочную аренду

Предпосылки. В самых популярных торговых и коммерческих зонах Барселоны сохраняется огромный дефицит помещений под долгосрочную аренду. А уж площади с хорошей рентабельностью в таких районах буквально улетают с рынка в течение нескольких часов. Основной совет инвесторам при выборе такого продукта — работа с агентством по индивидуальному заказу и готовность быстро принять решение.

Необходимые инвестиции. От €400-500 тыс. При вложении от €500 тыс. инвестор и его семья получают от правительства бонус — вид на жительство инвестора.

Кредит. Возможен. Наша компания помогает с оформлением.

Лучшее место. Зоны с максимальной торговой и деловой активностью — проспект Paseo de Garcia, пешеходная улица Portal del Ángel, улицы Rambla de Catalunya, Portaferrissa, Las Ramblas и проспект Diagonal. Из-за высоких цен показатель рентабельности здесь не максимальный (3,5%), но инвестиция на 100% безопасна и гарантирует стабильную прибыль.

Также интересны в плане инвестиций помещения на так называемых вторых линиях и улицах, на которых сконцентрирована торговая активность отдельных районов: Gran de Gràcia, Carrer de Sants, Enric Granados, Ferran, улицы, пересекающие проспект Passeig de Gràcia и Rambla de Catalunya, а также переулки и главные площади районов Born и Barceloneta.

Оптимальный вариант. Торговые площади и офисные помещения, расположенные на уровне первого этажа, с окнами/витринами, выходящими на улицу.

Возможный доход. Средняя доходность от долгосрочной сдачи коммерческой недвижимости в аренду составляет в Барселоне 4%. Рентабельность конкретных объектов существенно варьируется в зависимости от месторасположения, площади и транспортной доступности.

Пример. Торговое помещение площадью 280 кв. м в районе Sarrià Sant Gervasi. Стоимость покупки €840 тыс. Сдан за €3900 в месяц. Рентабельность 5,6% годовых.

Продукт 3. Покупка земли под строительство

Предпосылки. В самом городе места под строительство не осталось, и все меньше участков под застройку вблизи Барселоны, на расстоянии 20-40 км (15-30 минут на машине). А новые современные дома ценятся высоко. После покупки земли следует разработка архитектурного проекта — этот этап с утверждением в мэрии занимает около шести месяцев. Строительство дома площадью примерно 400 м занимает около 10 месяцев.

Необходимые инвестиции. Разброс по цене значительный. Примерный размер вложений, включая все этапы, — от €1 млн Кредит. Банки не дают кредитов на строительство. Такой вариант выгоден для инвесторов, располагающих средствами на весь проект.

Лучшее место. Города побережья Маресме — Sant Andreu de Llavaneres и Sant Vicenç de Montalt; ближайшие южные пригороды Барселоны Gavá Marи Castelldefels.

Оптимальный вариант. Ровные участки (без сильного наклона), с видом на море или в пешей доступности от пляжа, в престижных районах, лучше всего — в закрытых жилых комплексах, площадью от 700-800 кв. м, с возможностью постройки дома площадью от 300 кв. м.

Возможный доход. От 10% годовых. Зависит от района, архитектурного проекта, качества выбранных материалов и систем при строительстве.

Пример. Участок земли площадью 2100 кв. м. в Sant Andreu de Llavaneres. Стоимость покупки €680 тыс. Стоимость строительства €875 тыс. (включая проект и его согласование). Продажа готового дома — €1,95 млн Рентабельность 12,7% годовых (с момента покупки до момента продажи прошло около двух лет).

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.