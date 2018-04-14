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Житель Берёзовского нашёл гранату в кухонном шкафчике во время уборки в купленной квартире
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Житель Берёзовского нашёл гранату в кухонном шкафчике во время уборки в купленной квартире 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня житель Берёзовского Иван разбирал вещи в квартире, которую не так давно купил, и обнаружил в шкафчике на кухне гранату. О находке он сообщил в полицию, к дому на Пролетарской, 5 приехали пожарные, полицейские и взрывотехники. Как стало известно E1.RU, Иван купил квартиру в феврале, но заниматься ей стал только сейчас.
— Раньше там жила бабушка с внуком, потом они переехали, квартиру 2–3 месяца сдавали молодым людям, — рассказали очевидцы. — Новый хозяин купил и сейчас потихоньку приводит жильё в порядок. И во время разбора мусора в шкафчике на кухне под кофейными коробками он нашёл гранату. По виду это Ф1.
Приехавшие полицейские эвакуировали жильцов, сапёры обследовали гранату, подтвердили, что она боевая, и вывезли для ликвидации. Внука бывшей хозяйки квартиры соседи характеризуют хорошо, они полагают, что гранату могли оставить арендаторы.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил E1.RU факт обнаружения подозрительного предмета.
— Действительно, такой факт имел место, сообщение о нём поступило сегодня утром в дежурную часть территориального ОВД, — сказал он. — На указанный адрес выезжали сотрудники полиции и специалисты предприятия «Уралвымпел». Находку изъяли и вывезли в безопасное место для уничтожения. Жильцам дома и самому строению угрозы нет. По данному факту сыщики проводят проверку, устанавливается, как этот предмет оказался в жилом доме и кому мог принадлежать. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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