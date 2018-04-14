Новый проект в окрестностях Валенсии

Новый комплекс будет построен на холме, в пяти минутах езды от пляжа и в 25 минутах от Валенсии — третьего по величине городе страны. Уникальное расположение позволит застройщику сделать все квартиры видовыми с большими террасами. Среди запланированных элементов инфраструктуры — зеленые зоны, бассейны, детская игровая площадка, фитнес-центров, SPA.

«Кульера Хиллс» — одна из немногочисленных новостроек региона, сдача первой очереди в комплексе намечена на вторую половину 2019 года. На продажу предлагаются квартиры площадью 113 и 141 кв. м., а также многоуровневые студии, площадью более 200 кв.м.

Испании. По словам менеджера проекта Ирины Голубевой, первыми покупателями в проекте стали граждане Великобритании

Подробности о комплексе Cullera Hills вы можете узнать здесь или на официальном сайте компании.