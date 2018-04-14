Проверили депутата городской Думы, который не смог подтвердить источник средств на приобретение квартиры

фото из архива редакцииПроверили депутата городской Думы , который не смог подтвердить источник средств на приобретение квартирыАрзамасской городской прокуратурой Нижегородской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает прокуратура Нижегородской области.

Установлено, что депутатом Арзамасской городской Думы предоставлены справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность приобретена квартира, стоимостью более 2 млн рублей. При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В результате проверки опровергнуты доводы депутата о законности источников средств на ее приобретение.

Городским прокурором в интересах Российской Федерации в суд направлено исковое заявление к депутату городской Думы, его супруге и несовершеннолетним детям об обращении в доход Российской Федерации указанной квартиры.

12 апреля судом вынесена резолютивная часть решения, согласно которой исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. Решением суда постановлено обратить квартиру в доход Российской Федерации.