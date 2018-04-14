График федерального финансирования возведения моста в Новосибирске подготовят в 2018 году

Как ранее сообщалось, федеральный бюджет принял решение выделить Новосибирской области грант в размере 26 млрд рублей на строительство моста. Однако в октябре 2017 года стало известно, что финансирование задерживается на год из— за нехватки средств.

"На правительственной комиссии фактически единогласно было сказано, что Новосибирск остается приоритетом. Безусловно, трудный вопрос финансирования. Но, тем не менее, комиссия записала решение подготовить предложения по графику финансирования строительства четвертого моста уже в 2018 году", — сказал Травников.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

Мост будет строиться на условиях концессии. Стоимость проекта определена в размере около 35 млрд рублей. Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 миллиардов рублей, 3,8 миллиарда рублей на подготовку площадки будет направлено из бюджета региона, остальное обеспечат средства концессионера. Чтобы обеспечить концессионеру доход, мост планируется сделать платным.