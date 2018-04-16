Самым богатым депутатом Госдумы от Приангарья снова стал Иосиф Кобзон

Самым богатым депутатом от Приангарья традиционно стал Иосиф Кобзон , задекларировавший 15,2 млн рублей. При этом его доходы сократились втрое по отношению к предыдущему году в 2016 Иосиф Давыдович заработал 45,6 млн рублей.

В этом году он задекларировал пять земельных участков, три жилых дома, один — гостевой, один — для охраны, квартира, гараж и хозяйственный блок.