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Экс-глава Омской области Назаров за 2017 год заработал более 7 млн рублей
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Экс-глава Омской области Назаров за 2017 год заработал более 7 млн рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Члены Совета Федерации отчитались о своих доходах за 2017 год, в этом списке оказался и недавно ставший сенатором экс-губернатор Омской области Виктор Назаров. Бывший глава региона отчитался не только о своих доходах и имуществе, но и обязательствах имущественного характера.
Так, за 2017 год Виктор Назаров заработал 7 358 038,53 рублей, что почти на 1,5 млн больше, чем годом ранее, в 2016. Указано в отчёте и сколько заработала супруга экс-губернатора, её доход за 2017 год равен 642 054,29 рублям, что в два раза меньше, чем в 2016 году.
За четой Назаровых числится три квартиры, площадью 143, 128,8 и 64,3 кв. м. Также у Виктора Назарова есть в собственности гараж и прицеп к легковому автомобилю.
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