Экс-глава Омской области Назаров за 2017 год заработал более 7 млн рублей

Так, за 2017 год Виктор Назаров заработал 7 358 038,53 рублей, что почти на 1,5 млн больше, чем годом ранее, в 2016. Указано в отчёте и сколько заработала супруга экс-губернатора, её доход за 2017 год равен 642 054,29 рублям, что в два раза меньше, чем в 2016 году.

За четой Назаровых числится три квартиры, площадью 143, 128,8 и 64,3 кв. м. Также у Виктора Назарова есть в собственности гараж и прицеп к легковому автомобилю.