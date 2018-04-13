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Супруга министра правительства Москвы Черникова заработала в 7 раз больше мужа в 2017 г
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Супруга министра правительства Москвы Черникова заработала в 7 раз больше мужа в 2017 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Супруга министра правительства Москвы, руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова в ушедшем году заработала свыше 101,9 миллиона рублей, что более чем в семь раз больше дохода министра, следует из декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности города, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, опубликованной на официальном сайте градоначальника.
Согласно опубликованным данным, доход супруги министра правительства в ушедшем году составил 101,990 миллиона рублей. В свою очередь Черников получил в 2017 году 13,617 миллиона рублей. Как отмечается в документе, на правах имущества Черникову принадлежат три земельных участка, два жилых дома, квартира и два машино-места.
Супруга министра владеет шестью земельными участками и тремя жилыми домами. Согласно декларации, супруга уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Михаила Вышегородцева заработала в прошлом году 26,5 миллионов рублей, что более чем в семь раз больше доходов мужа. Сам бизнес-омбудсмен задекларировал по итогам 2017 года свыше 3,6 миллиона рублей.
Также больше своего мужа заработала супруга заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Ее доход составил свыше 13,9 миллиона рублей, в то время как заместитель мэра Москвы в 2017 году заработал почти 6,5 миллионов рублей.
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