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Незаконно возведенное шестиэтажное здание на северо-западе Москвы демонтировали по решению суда
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Незаконно возведенное шестиэтажное здание на северо-западе Москвы демонтировали по решению суда 

Агентство «Москва» 1 час назад
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила и добилась демонтажа объекта самостроя на северо-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ранее на земельном участке по Волоколамскому шоссе, вл. 34 без разрешительной документации были проведены работы по реконструкции одноэтажного здания площадью 141,7 кв. м. В результате проведенной реконструкции возник новый объект капитального строительства — шестиэтажное административное здание площадью 3 тыс. 192,9 кв. м. Объект был возведен в нарушение требований земельного законодательства и градостроительных норм и правил», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос законности возведения объекта был рассмотрен в судебном порядке. В результате проведенной строительно-техническая экспертизы было доказано, что постройка представляет угрозу жизни и здоровью граждан, так как размещена с нарушением противопожарного нормативного расстояния и способствует распространению пожара на соседние здания. Также были выявлены нарушения требований пожарной безопасности внутри здания, а именно отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения и планов эвакуации при возникновении пожара.
Арбитражный суд Москвы постановил признать здание самовольной постройкой и обязал собственника снести незаконный объект, однако владелец решение суда не исполнил.
«В настоящее время префектурой СЗАО проведены работы по сносу незаконного объекта, осуществляется вывоз строительного мусора. Освобожденное пространство планируют благоустроить. Судебное решение о демонтаже самовольной постройки на северо-западе столицы исполнено», — подытожили в столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.
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