Депутаты Госдумы задекларировали храм, дом торжеств, колбасный и мебельный цеха, конеферму

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Среди объектов недвижимости, которыми владеют депутаты Госдумы и их супруги, есть общежитие, склады, колбасный цех, храм, дом торжеств и конеферма. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе депутатов за 2017 год, опубликованные в пятницу на сайте нижней палаты.

Традиционно, помимо стандартного набора недвижимости (квартиры, дачные дома, бани, хозяйственные постройки), некоторые парламентарии указали в своих декларациях необычные объекты. Их перечень не изменился по сравнению с прошлой декларационной кампанией.

Зампред комитета по образованию и науке Любовь Духанина ("Единая Россия"), помимо двух квартир, дачного дома и гаража, задекларировала здание мебельного цеха и туалет площадью 8,6 квадратных метров.

Супруга единоросса Алексея Езубова среди прочей недвижимости владеет зданием общежития и складом. Единоросс Александр Жупиков указал, что у него в собственности находится здание колбасного цеха.

Овощехранилища и автозаправки

Среди нетипичных для политиков объектов недвижимости есть и овощехранилища. Ими владеют члены фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина Алексей Кобилев , у последнего таких объектов несколько.

У их коллеги по фракции Светланы Максимовой , которая входит в думский комитет по аграрным вопросам, в собственности два здания овощехранилища и свинарник, а также трактор.

Всего в нижней палате сейчас 446 депутатов, четыре мандата вакантны, они будут замещены по итогам дополнительных выборов по одномандатным округам 9 сентября.