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Депутаты Госдумы задекларировали храм, дом торжеств, колбасный и мебельный цеха, конеферму
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Депутаты Госдумы задекларировали храм, дом торжеств, колбасный и мебельный цеха, конеферму 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Среди объектов недвижимости, которыми владеют депутаты Госдумы и их супруги, есть общежитие, склады, колбасный цех, храм, дом торжеств и конеферма. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе депутатов за 2017 год, опубликованные в пятницу на сайте нижней палаты.
Традиционно, помимо стандартного набора недвижимости (квартиры, дачные дома, бани, хозяйственные постройки), некоторые парламентарии указали в своих декларациях необычные объекты. Их перечень не изменился по сравнению с прошлой декларационной кампанией.
Так, единоросс Юшаа Газгиреев сообщил, что владеет домом торжеств. В собственности его коллеги по фракции Ивана Демченко находятся конеферма и здание рыболовецкого стана. Александр Ильтяков (также из "Единой России") имеет в собственности здание храма.
Зампред комитета по образованию и науке Любовь Духанина ("Единая Россия"), помимо двух квартир, дачного дома и гаража, задекларировала здание мебельного цеха и туалет площадью 8,6 квадратных метров.
Супруга единоросса Алексея Езубова среди прочей недвижимости владеет зданием общежития и складом. Единоросс Александр Жупиков указал, что у него в собственности находится здание колбасного цеха.
Овощехранилища и автозаправки
Среди нетипичных для политиков объектов недвижимости есть и овощехранилища. Ими владеют члены фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина и Алексей Кобилев, у последнего таких объектов несколько.
У их коллеги по фракции Светланы Максимовой, которая входит в думский комитет по аграрным вопросам, в собственности два здания овощехранилища и свинарник, а также трактор.
Супруга Юрия Напсо (ЛДПР) владеет несколькими автозаправочными станциями, а жена единоросса Фатиха Сибагатуллина — гостиницей, кафе, цехом лесопиления и деревообработки, административным зданием, зданием столовой. Кроме того, у нее в собственности значится «сооружение железнодорожный тупик».
Игорь Сапко из «Единой России» задекларировал досуговый центр.
Всего в нижней палате сейчас 446 депутатов, четыре мандата вакантны, они будут замещены по итогам дополнительных выборов по одномандатным округам 9 сентября.
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