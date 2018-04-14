Катера, дельталеты и коттеджи: уральские сенаторы опубличили свои доходы и имущество 

Представитель Ханты-Мансийского округа в Совфеде Юрий Важенин в 2017 году разбогател на 23,5 миллиона рублей, а его супруга заработала чуть больше 4 миллионов. В их владении — три земельных участка под дачное хозяйство, еще шесть — сельхозназначения, в том числе с правом строительства, есть наделы промышленного назначения и под жилищное строительство. Супруга менатора владеет домом в 700 квадратных метров и двумя квартирами, а него самого также есть квартира и гараж. Кроме того, Юрий Важенин имеет катер, а его жена — две иномарки.
Земляк Важенина Эдуард Исаков задекларировал доход в размере 4,6 миллиона рублей, его супруга — полмиллиона. В семье есть три садовых участка и еще один под строительство дома, есть и три дома, а также доля в квартире, дом и квартира в пользовании. Автомобиль зарегистрирован только на Исаева.
Бывший губернатор Свердловской области, а ныне сенатор Эдуард Россель отчитался о доходе в размере почти 12 миллионов рублей, его супруга в 2012 году заработала лишь 165 тысяч рублей. У четы два приусадебных участка, около 3 и 1,5 тысяч квадратных метров каждый, есть жилой дом площадью 657 «квадратов», просторная квартира и гаражи-стоянки. В пользовании у жены сенатора есть дом, в совместном с супругом — еще одна квартира, имеются иномарки.
Другой свердловчанин в Совете Федерации, Аркадий Чернецкий, задекларировал 7,3 миллиона рублей заработка, а его супруга принесла в семейную копилку по итогам 2017 года еще 2,3 миллиона. У Чернецкого — участок в 10 тысяч квадратных метров, до — в 500, и гараж, в пользовании — квартира. А вот автомобиль зарегистрирован один на семью.
Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Ермаков в 2017 году заработал 5,2 миллиона рублей, еще два миллиона — у его супруги. В семье есть дом и три квартиры, иномарки и воздушный транспорт — дельталет. Из недвижимости, что находится в пользовании семьи — сельхозземли и две квартиры.
Представитель ЯНАО Юрий Неёлов заработал чуть более 13 миллионов рублей и задекларировал 4 участка для подсобного хозяйства, еще три — под жилое и один под нежилое помещения. У сенатора имеется 6 домов и квартира, а также иномарка, катер и моторная лодка.
Южноуральский сенатор Олег Цепкин показал доход в 4,6 миллиона рублей, у его супруги — 1 миллион 110 тысяч. Цепкин владеет двумя земельными участками, двумя домами и гаражом. Также в их его и супруги пользовании имеется жилой дом в 253 «квадрата» и просторная квартира. Кроме того, чета владеет тремя элитными иномарками.
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт в 2017 году, согласно опубликованным данным, заработала почти 4,7 миллиона рублей. В ее собственности три квартиры, еще одна — у несовершеннолетнего ребенка. Есть автомобиль БМВ.