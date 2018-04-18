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Сколько заработали за 2017 год депутаты Госдумы от Татарстана?
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Сколько заработали за 2017 год депутаты Госдумы от Татарстана? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сколько получают депутаты Госдумы, избранные от Татарстана?
«АиФ-Казань» внимательно изучил декларации народных избранников за 2017 год.
Самую крупную сумму задекларировал зампредседателя комитета Госдумы Айрат Хайруллин. Он заработал 168,4 млн руб. кроме того, владеет жилым домом, тремя квартирами, двумя иномарками Mercedes-Benz. Заработок его супруги на этом фоне чисто символический — 146,6 тыс. руб.
Самые скромные доходы (по 4,6 млн) у Марата Ба­риева, Ильдара Гильмутдинова, Иршата Минкина. Зато у каждого земельные участки, жилой дом или квартира. Сложнее с транспортом. Семья Бариевых «безлошадная». Чета Гильмутдиновых ездит на Suzuki Swift, принадлежащем жене депутата. У Минкиных только прицеп к авто и два парковочных места.
Второй после Хайруллина по сумме доходов Ирек Богуславский. Депутат задекларировал 47,5 млн, его сын — 24,9 млн руб. Имущества у депутата вообще нет. Есть квартира в наём на срок полномочий депутата Госдумы.
Более 137 млн рублей заработала чета «камазовцев». При этом доход депутата Альфии Когогиной составил меньше трети (30,2 млн руб.). Львиную долю семейного бюджета обеспечил Сергей Когогин, его доход за год вырос вдвое — с 45,1 млн руб. до 107,6 млн В собственности гендиректора Камского автозавода — три квартиры, три машиноместа, кладовая. У супруги квартира, стояночное место, апартаменты, два контрольно-пропускных пункта и несколько земельных участков, предназначенных для размещения домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз, санаториев. Альфия Гумаровна ездит на Mercedes-Benz, её супруг — на BMW M6, Land Rover Defender и катается на гидроцикле Yamaha.
Айрат Фаррахов владеет двумя квартирами, жилым домом и двумя земельными участками. Авто AUDI Q5 принадлежит его супруге. У борца за правду в ЖКХ Александра Сидякина в собственности только машиноместо. Автомобиль ACURA RDX принадлежит его супруге. Она хозяйка трёх земельных садовых участков и квартиры, ещё одна квартира есть у их ребёнка.
У назвавшего журналистов «слугами» Фатиха Сибагатуллина есть только квартира. Зато его прекрасная половина задекларировала 16 земельных участков, два дома, две квартиры, две гостиницы, кафе, здание столовой, гараж, административное здание, склады, производственные помещения.
Меньше 10 млн в 2017 году заработали Ринат Хайров (7,7 млн), Равиль Хуснулин (5,1 млн), Марат Гадыльшин (5 млн), Ирек Зиннуров (почти 5 млн).
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