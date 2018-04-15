Депутаты Госдумы от Татарстана раскрыли свои доходы за 2017 год 

Зампредседателя комитета Госдумы, единоросс Айрат Хайруллин в 2017 году заработал 168,4 млн рублей. В его собственности находятся жилой дом, три квартиры, а также две иномарки Mercedes-Benz. Доход его супруги составил 146,6 тыс. рублей.
Член фракции «Единая Россия» Ирек Богуславский задекларировал за 2017 год доход в 47,5 млн, его сын — в 24,9 млн рублей. В собственности Ирека Борисовича какого-либо имущества нет. Есть квартира (83 кв. м) в наем на срок полномочий депутата Госдумы и квартира (172 кв. м), переданная в безвозмездное пользование. Его ребенку в безвозмездное пользование передали квартиру, дом и земельный участок.
Семья «камазовцев» в 2017 году заработала более 137 млн рублей, при этом львиную долю — 107,6 млн — «сколотил» Сергей Когогин. Доход его супруги, зампредседателя комитета Госдумы, единоросса Альфии Когогиной составил 30,2 млн рублей. В ее собственности находятся квартира, стояночное место, апартамент, два контрольно-пропускных пункта и несколько земельных участков, предназначенных для размещения домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз, санаториев. В собственности Сергея Когогина — три квартиры, три машиноместа, кладовая комната. Кроме того, у семьи есть две квартиры, переданные в безвозмездное пользование. Что касается транспорта, то Альфия Гумаровна ездит на Mercedes-Benz, ее супруг — BMW M6, Land Rover Defender и катается на гидроцикле Yamaha VX700.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогом, депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов задекларировал доход в 16, 5 млн рублей, его супруга в 2017 году заработала 3,3 млн В его собственности находятся две квартиры, жилой дом и два земельных участка. В семье есть один автомобиль AUDI Q5, принадлежащий его супруге.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, единоросс Александр Сидякин в 2017 году заработал 13,5 млн рублей, его супруга — 214 тысяч рублей. В его собственности находится только одно машиноместо, у супруги — три земельных садовых участка и квартира, а также одна квартира есть у ребенка. Кроме того, семье передали в безвозмездное пользование шесть квартир. У супруги также есть автомобиль ACURA RDX.
Назвавший журналистов «слугами», а сотрудника ДПС, остановившего его на дороге, «маленьким лейтинантиком» и шпингалетом, Фатих Сибагатуллин задекларировал доход в 10,7 млн рублей. Доход его супруги составил 2,6 млн, троих его детей — 3,2 млн рублей. В собственности депутата-единоросса только квартира, зато его супруга задекларировала широкий перечень недвижимости: 16 земельных участков, два дома, две квартиры, две гостиницы, кафе, здание столовой, гараж, автогараж, административное здание, будка охраны, а еще склады, цехи, производственные помещения. В общем, без крыши над головой она явно не останется.
Меньше 10 млн в 2017 году заработали Ринат Хайров (7,7 млн), Равиль Хуснулин (5,1 млн), Мурад Гадыльшин (5 млн), по 4,6 млн у Ильдара Гильмутдинова, Марата Бариева и Иршата Минкина.