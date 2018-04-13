Сенаторы задекларировали недвижимость в Италии, Эстонии и Швейцарии 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские сенаторы в своих декларациях за 2017 год указали, что владеют недвижимостью в ряде европейских стран, в частности Италии, Эстонии, Швейцарии, Болгарии, Португалии, Германии, Черногории.
Председатель комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишац традиционно задекларировал дом с участком в Швейцарии, сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева владеет вместе с мужем домом с участком в Эстонии и квартирой в Португалии.
Сенатор от Ненецкого АО Евгений Алексеев и член СФ от Мурманской области Игорь Чернышенко владеют квартирами в Болгарии.
Парламентарий от Тульской области Дмитрий Савельев задекларировал жилой дом в Англии общей площадью почти 490 квадратных метров.
Сенатор Любовь Глебова вместе с мужем владеют домом с земельным участком в Германии, ее коллега Виталий Богданов — домом в Италии.
Парламентарий от Воронежской области Сергей Лукин имеет квартиру в Черногории.
Больше всего земельных участков имеет сенатор от Рязанской области Игорь Морозов — 49. В основном, они предназначены для сельскохозяйственной деятельности. Также у парламентария есть два жилых дома. Его супруга владеет сельскохозяйственной техникой, среди которой тракторы «Беларусь», косилки.
Супруга Вадима Николаева также является владелицей трактора «Беларусь».
Сенатор Владимир Лебедев от Нижегородской области имеет семь жилых домов, десять квартир, а также участок и инфраструктуру для охотничьих угодий.