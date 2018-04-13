Доходы заммэра Москвы Ликсутова за год выросли в 32 раза

Согласно опубликованному документу, он владеет пятью транспортными средствами — Lexus LX, Mercedes-Benz, Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S, Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike.

Также в собственности заммэра находятся три земельных участка общей площадью в 4,2 тысячи квадратных метров, а также жилой дом в 2,1 тысячи «квадратов» и два нежилых помещения, общая площадь которых более 400 квадратных метров.