Ещё
Доходы заммэра Москвы Ликсутова за год выросли в 32 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы заммэра Москвы Ликсутова за год выросли в 32 раза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заммэра Москвы Максим Ликсутов стал самым богатым в правительстве Москвы по итогам 2017 года, его доход оценивается почти в 219,67 миллиона рублей, по итогам 2016 года его доход составлял 6,8 миллиона рублей, следует из декларации на официальном портале мэра.
Согласно опубликованному документу, он владеет пятью транспортными средствами — Lexus LX, Mercedes-Benz, Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S, Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike.
Также в собственности заммэра находятся три земельных участка общей площадью в 4,2 тысячи квадратных метров, а также жилой дом в 2,1 тысячи «квадратов» и два нежилых помещения, общая площадь которых более 400 квадратных метров.
Самым бедным в московском правительстве, согласно декларации, стал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, доход которого в 2017 году составил почти 5,2 миллиона рублей. В его собственности находится легковой автомобиль Volkswagen Touareg и снегоболотоход Polaris Sportsman. Также он владеет тремя земельными участками общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров, жилым домом в 48,4 «квадрата».
РИА Новости: последние новости
Сенаторы задекларировали недвижимость в Италии, Эстонии и Швейцарии Более 750 квартир переданы в I квартале в ЯНАО для переселения Под Саратовом число пострадавших при пожаре в доме возросло до четырех
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»930
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ394
Россия отказывается от SWIFT517
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»270
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах12
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение