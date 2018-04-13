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Стал известен самый богатый депутат-спортсмен России
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Стал известен самый богатый депутат-спортсмен России 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Валерий Газзаев стал самым богатым депутатом Российской Государственной Думы среди бывших спортсменов. Информация о доходах парламентариев размещена на официальном сайте нижней палаты парламента.
Бывший футболист и тренер задекларировал доход почти в 25,5 миллиона рублей за 2017 год. Газзаев оставил позади известных в прошлом хоккеистов Владислава Третьяка (18,2 миллиона рублей) и Вячеслава Фетисова (15,4).
Газзаев стал депутатом в 2016 году. Бывший тренер представляет партию «Справедливая Россия».
В бытность футболистом Газзаев становился чемпионом СССР в составе московского «Динамо». В качестве тренера он четырежды становился чемпионом России — один раз с владикавказской «Аланией» и трижды с московским ЦСКА. Под его руководством армейский клуб добился первой победы российских клубов в еврокубках, завоевав Кубок УЕФА в 2005 году.
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