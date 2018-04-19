Число не сдавших декларации муниципальных депутатов за год на Урале сократилось в 10 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля, / ТАСС /. Количество не сдавших сведения о доходах за 2017 год муниципальных депутатов в Свердловской области сократилось в 10 раз по сравнению с отчетным периодом за 2016 год. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"На сегодняшний день не представили сведения всего 0,3% общего числа депутатов. Не отчитались только четыре депутата в двух городских округах, а также в одном сельском поселении из практически 1,5 тыс. депутатов. В прошлом году не сдало 3%", — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что все члены правительства области предоставили необходимые сведения. Также отчитались о доходах все главы муниципальных образовании и муниципалитетов.

О доходах отчитался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Согласно декларации, размещенной на сайте главы региона, в 2017 году он заработал 5,4 млн рублей, в 2016 году — 3,3 млн рублей. В его собственности также остался автоприцеп, гидроцикл, квартира площадью 144 квадратных метра и третья часть квартиры площадью 131 квадратных метров.

В департаменте информационной политики региона прокомментировали, что рост доходов губернатора связан с выплатой ему положенных при оставлении должности (в 2017 году закончился его первый срок на посту главы региона — прим. ТАСС) компенсаций, в частности, за накопленные в течение пяти лет неиспользованные дни отпуска. «А также с индексацией заработной платы, которая проводилась в соответствии с действующим законодательством», — добавили в департаменте.