Сенаторы Россель и Чернецкий признались в своих нестабильных доходах

Свердловские политики, входящие в состав Совета Федерации , отчитались о своих доходах за прошлый год. Не всем чиновникам удалось преумножить свой доход, об этом сообщает в понедельник, 16 марта, «АиФ-Урал»

Согласно документации, опубликованной на сайте Совета Федерации, Эдуард Россель за прошлый год заработал 11 млн 969 тыс. рублей, а его супруга — лишь 165 тыс. рублей. В собственности чиновника оказалось два земельных участка, жилой дом площадью 657 кв метров, квартира и три гаража. Также в пользовании Росселя находится еще один дом и квартира. Кроме того, за сенатором числятся два автомобиля: «Мерседес» и «Тойота Ленд Крузер», а также два автоприцепа.

При этом Эдуарду Росселю не удалось сохранить свой доход на уровне 2016 года. Тогда сенатор заработал 12,5 млн рублей, а его супруга — почти 170 тыс. рублей.

А вот Аркадий Чернецкий смог увеличить свое состояние. За 2017 год он задекларировал 7,3 млн рублей дохода, а его супруга — 2,3 млн рублей. В собственности сенатора находится один земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью больше 10 тыс. кв метров, жилой дом и гараж. Кроме того, в пользовании у него находится квартира площадью 117 кв метров. Также за Чернецким числится автомобиль «Лексус LX-570».

Отметим, что в позапрошлом году доход Аркадия Чернецкого оказался куда ниже. Тогда он задекларировал 6,6 млн рублей, а вот его жена — 3,3 млн рублей.