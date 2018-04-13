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Доходы министра транспорта Соколова за 2017 год сократились на 5,5%
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Доходы министра транспорта Соколова за 2017 год сократились на 5,5% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Доходы министра транспорта РФ Максима Соколова за 2017 год сократились до 5,85 миллиона рублей, он так и не обзавелся автомобилем, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.
Доход Соколова в 2016 году составил 6,189 миллиона рублей, то есть в 2017 году его доход сократился на 5,5%.
Как и в 2016 году, в собственности министра находится половина квартиры в России общей площадью 127,7 квадратного метра, 1/26 доля в нежилом помещении общей площадью 614,4 квадратного метра и 1/10 доля — в нежилом помещении площадью 647 квадратных метров. В документе не указывается, в каких городах находится имущество. Указано, что его сын владеет половиной квартиры в России общей площадью 127,7 квадратного метра.
Никакого автомобиля в собственности министра, как и год назад, нет.
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