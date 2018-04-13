Доходы министра транспорта Соколова за 2017 год сократились на 5,5%

Доход Соколова в 2016 году составил 6,189 миллиона рублей, то есть в 2017 году его доход сократился на 5,5%.

Как и в 2016 году, в собственности министра находится половина квартиры в России общей площадью 127,7 квадратного метра, 1/26 доля в нежилом помещении общей площадью 614,4 квадратного метра и 1/10 доля — в нежилом помещении площадью 647 квадратных метров. В документе не указывается, в каких городах находится имущество. Указано, что его сын владеет половиной квартиры в России общей площадью 127,7 квадратного метра.

Никакого автомобиля в собственности министра, как и год назад, нет.