Недвижимость за границей задекларировал 21 депутат Госдумы 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число депутатов Госдумы и членов их семей, владеющих недвижимостью за границей, незначительно сократилось, по сравнению с прошлым годом; жилье в других странах есть у 21 парламентария. Наибольшей популярностью пользуется Испания. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах и имуществе парламентариев за прошлый год, размещенные в пятницу на официальном сайте Госдумы.
Перемен в списке владельцев иностранной недвижимости немного. В прошлом году недвижимость за границей задекларировали 22 депутата или их супруги.
Согласно сведениям за 2017 год, от дома на Кипре избавилась супруга одного из богатейших парламентариев Леонида Симановского ("Единая Россия"). Его коллега по фракции Сергей Сопчук раньше владел квартирой и двумя гаражами в Чехии, теперь эти объекты в его декларации отсутствуют.
В то же время депутат от "Справедливой России", бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев с супругой обзавелись участком и домом в Испании.
Остальные сведения о зарубежной недвижимости остались без изменений.
Дома в Испании и квартиры в Болгарии
Самыми популярными странами, где находятся задекларированные дома и квартиры парламентариев, остаются Испания и Болгария.
Так, например, единороссы Андрей Барышев и Константин Затулин указали, что владеют квартирами в Испании, их коллега по фракции Андрей Чернышев имеет в собственности жилое помещение в этой стране. У единоросса Аркадия Пономарева в собственности находятся три квартиры в Испании. Другой единоросс — Александр Брыксин — указал в общей с женой долевой собственности квартиру и машиноместо в Испании.
Квартиру и участок под строительство дома в Испании имеет супруга справоросса Вадима Белоусова, дом в этом государстве есть у супруги единоросса Николая Валуева и у супруги единоросса Умахана Умаханова.
Недвижимостью в Болгарии владеет депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Олейников, который задекларировал за 2017 год две квартиры в этой стране, одна из них — в совместной собственности с женой. Кроме того, квартира в Болгарии находится в собственности супруги депутата Сергея Пахомова ("Единая Россия"). У депутата Сергея Вострецова также есть квартира в этой стране.
Коммунист Владимир Блоцкий, входящий в пятерку богатейших депутатов, указал в декларации дом и участок в Великобритании. В прошлом знаменитый хоккеист, а ныне депутат от «Единой России» Владислав Третьяк имеет две квартиры в Латвии.
Лидер «Гражданской платформы», внефракционный депутат— одномандатник Рифат Шайхутдинов владеет хутором в Финляндии, а у его жены в собственности есть дом в Италии.
Есть зарубежная недвижимость еще у ряда супруг парламентариев. Жена справоросса Валерия Гартунга имеет квартиру в Швейцарии, а супруга единоросса Андрея Голушко владеет домом и участком во Франции. У жены Владимира Катенева ("Единая Россия") есть участок в Финляндии, в то время как в декларации за 2016 год у нее значилась еще и квартира в этой стране.
Недвижимость в странах бывшего СССР имеют три депутата Госдумы или члены их семей. Единоросс Отари Аршба владеет двумя земельными участками и комнатой (в совместной собственности) в Грузии, а его супруга имеет два дома, квартиру, комнату (также в совместной собственности) и несколько земельных участков в этой стране.
У справоросса Сергея Крючека есть квартира в долевой собственности на Украине, а супруг депутата от КПРФ космонавта Светланы Савицкой имеет квартиру и гараж в Белоруссии.
Всего в нижней палате 446 депутатов, четыре мандата вакантны, они будут замещены по итогам дополнительных выборов по одномандатным округам 9 сентября.