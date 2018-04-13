Недвижимость за границей задекларировал 21 депутат Госдумы

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Число депутатов Госдумы и членов их семей, владеющих недвижимостью за границей, незначительно сократилось, по сравнению с прошлым годом; жилье в других странах есть у 21 парламентария. Наибольшей популярностью пользуется Испания . Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах и имуществе парламентариев за прошлый год, размещенные в пятницу на официальном сайте Госдумы.

Перемен в списке владельцев иностранной недвижимости немного. В прошлом году недвижимость за границей задекларировали 22 депутата или их супруги.

В то же время депутат от "Справедливой России" , бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев с супругой обзавелись участком и домом в Испании.

Остальные сведения о зарубежной недвижимости остались без изменений.

Дома в Испании и квартиры в Болгарии

Самыми популярными странами, где находятся задекларированные дома и квартиры парламентариев, остаются Испания и Болгария.

Квартиру и участок под строительство дома в Испании имеет супруга справоросса Вадима Белоусова , дом в этом государстве есть у супруги единоросса Николая Валуева и у супруги единоросса Умахана Умаханова.

Недвижимостью в Болгарии владеет депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Олейников , который задекларировал за 2017 год две квартиры в этой стране, одна из них — в совместной собственности с женой. Кроме того, квартира в Болгарии находится в собственности супруги депутата Сергея Пахомова ("Единая Россия"). У депутата Сергея Вострецова также есть квартира в этой стране.

Лидер «Гражданской платформы», внефракционный депутат— одномандатник Рифат Шайхутдинов владеет хутором в Финляндии, а у его жены в собственности есть дом в Италии

Есть зарубежная недвижимость еще у ряда супруг парламентариев. Жена справоросса Валерия Гартунга имеет квартиру в Швейцарии , а супруга единоросса Андрея Голушко владеет домом и участком во Франции. У жены Владимира Катенева ("Единая Россия") есть участок в Финляндии, в то время как в декларации за 2016 год у нее значилась еще и квартира в этой стране.

Недвижимость в странах бывшего СССР имеют три депутата Госдумы или члены их семей. Единоросс Отари Аршба владеет двумя земельными участками и комнатой (в совместной собственности) в Грузии, а его супруга имеет два дома, квартиру, комнату (также в совместной собственности) и несколько земельных участков в этой стране.

У справоросса Сергея Крючека есть квартира в долевой собственности на Украине , а супруг депутата от КПРФ космонавта Светланы Савицкой имеет квартиру и гараж в Белоруссии

Всего в нижней палате 446 депутатов, четыре мандата вакантны, они будут замещены по итогам дополнительных выборов по одномандатным округам 9 сентября.