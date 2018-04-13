Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в 2017 году заработал 10,9 млн рублей

Член Совета Федерации от Мордовии Сергей Кисляк в 2017 году заработал около 10,9 млн руб., следует из опубликованной Совфедом декларации. Кисляку принадлежит земельный участок (1,2 тыс. кв. м), жилой дом (212,5 кв. м), квартира (140 кв. м), гараж (19,7 кв. м) и хозяйственное строение (12 кв. м). В пользовании сенатора находятся два земельных участка (30 кв. м и 25 тыс. кв. м) и гараж (30 кв. м). Все объекты находятся в России Сенатор также владеет автомобилем «Джип Коммандер». Супруга Сергея Кисляка в 2017 году заработала 361,1 тыс. руб. В ее пользовании находится квартира в России площадью 140 кв. м. Сергей Кисляк до августа 2017 года занимал должность посла России в США