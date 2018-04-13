Глава Минюста Коновалов заработал в 2017 году 6,9 млн рублей

В 2016 году Коновалов заработал почти 7,2 миллиона рублей. Жена Коновалова в 2017 году заработала почти 1,2 миллиона рублей, что также немногим меньше дохода за 2016 год.

В собственности у министра, как и годом ранее, находится квартира на 40 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Caravelle. Кроме того, глава Минюста и его супруга арендуют дачу площадью 250 квадратных метров.

В собственности супруги министра — земельный участок более 4 тысяч квадратных метров, дача площадью 160 «квадратов» и автомобиль Porsche Cayenne.

В долевой собственности у двух дочерей супругов Коноваловых есть квартира площадью около 102 квадратных метров.

Все имущество находится в РФ.