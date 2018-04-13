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Глава Минюста Коновалов заработал в 2017 году 6,9 млн рублей
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Глава Минюста Коновалов заработал в 2017 году 6,9 млн рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр юстиции РФ Александр Коновалов заработал в 2017 году 6,9 миллиона рублей — это незначительно меньше его дохода за 2016 год, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.
В 2016 году Коновалов заработал почти 7,2 миллиона рублей. Жена Коновалова в 2017 году заработала почти 1,2 миллиона рублей, что также немногим меньше дохода за 2016 год.
В собственности у министра, как и годом ранее, находится квартира на 40 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Caravelle. Кроме того, глава Минюста и его супруга арендуют дачу площадью 250 квадратных метров.
В собственности супруги министра — земельный участок более 4 тысяч квадратных метров, дача площадью 160 «квадратов» и автомобиль Porsche Cayenne.
В долевой собственности у двух дочерей супругов Коноваловых есть квартира площадью около 102 квадратных метров.
Все имущество находится в РФ.
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