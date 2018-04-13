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Глава Минвостокразвития Галушка в 2017 году заработал 6,3 миллиона рублей
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Глава Минвостокразвития Галушка в 2017 году заработал 6,3 миллиона рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в 2017 году заработал 6,3 миллиона рублей, в его собственности квартира и два машиноместа, но нет ни одного автомобиля, говорится в опубликованной в пятницу декларации о доходах.
Площадь квартиры министра — 164,1 квадратных метра. У его супруги и дочери квартира находится в безвозмездном пользовании. Также министр владеет двумя машиноместами площадью 17,6 квадратных метра каждое.
Супруга и дочь Галушки в прошлом году дохода не получили. Жена министра владеет двумя автомобилями Chevrolet Camaro и Toyota RAV4. Также в собственности у супруги три земельных участка общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров, квартира площадью 189,2 квадратных метра и жилой дом площадью 318,5 «квадрата». У дочери в собственности объектов недвижимости нет.
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