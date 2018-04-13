Матвиенко заработала в 2017 году столько же, как и годом ранее

Доходы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам 2017 года остались на том же уровне, что и годом ранее. Об этом свидетельствуют данные ее декларации, опубликованной в пятницу на сайте верхней палаты российского парламента.

За прошлый год глава Совфеда заработала 23 миллиона рублей (в 2016 году — 22,8 миллиона). Доходы ее супруга увеличились на 568 тысяч рублей — с 17, 079 миллионов до 17,647 миллионов рублей.

Без изменений остался и перечень недвижимого имущества четы Матвиенко. Председателю Совфеда принадлежат два дачных участка общей площадью 64 сотки, дача размером в 729,4 кв.м, хозблок (255,4 кв.м), а также квартира площадью 290,3 кв.м.

Все имущество — в России , зарубежной недвижимости у спикера СФ нет. Ее супруг владеет земельным участком под застройку площадью 40 соток, жилым домом площадью 161,1 кв.м и 2/3 доли в квартире (215,1 кв.м).

В пользовании у Валентины Матвиенко находится служебная дача площадью 730 кв.м. Ей также принадлежит автомобиль «Шевроле Нива» 212 300-55.

Напомним, согласно действующему законодательству, члены правительства, губернаторы, сенаторы, депутаты всех уровней обязаны публиковать декларации о своих доходах, а также об имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Чиновникам и народным избранникам разрешается владеть недвижимостью за рубежом при условии ее декларирования, а счета в иностранных банках иметь запрещено.