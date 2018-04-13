Ещё
Матвиенко заработала в 2017 году столько же, как и годом ранее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко заработала в 2017 году столько же, как и годом ранее 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Доходы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам 2017 года остались на том же уровне, что и годом ранее. Об этом свидетельствуют данные ее декларации, опубликованной в пятницу на сайте верхней палаты российского парламента.
За прошлый год глава Совфеда заработала 23 миллиона рублей (в 2016 году — 22,8 миллиона). Доходы ее супруга увеличились на 568 тысяч рублей — с 17, 079 миллионов до 17,647 миллионов рублей.
Без изменений остался и перечень недвижимого имущества четы Матвиенко. Председателю Совфеда принадлежат два дачных участка общей площадью 64 сотки, дача размером в 729,4 кв.м, хозблок (255,4 кв.м), а также квартира площадью 290,3 кв.м.
Все имущество — в России, зарубежной недвижимости у спикера СФ нет. Ее супруг владеет земельным участком под застройку площадью 40 соток, жилым домом площадью 161,1 кв.м и 2/3 доли в квартире (215,1 кв.м).
В пользовании у Валентины Матвиенко находится служебная дача площадью 730 кв.м. Ей также принадлежит автомобиль «Шевроле Нива» 212 300-55.
Напомним, согласно действующему законодательству, члены правительства, губернаторы, сенаторы, депутаты всех уровней обязаны публиковать декларации о своих доходах, а также об имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Чиновникам и народным избранникам разрешается владеть недвижимостью за рубежом при условии ее декларирования, а счета в иностранных банках иметь запрещено.
Российская Газета: последние новости
Минсельхоз требует резко повысить ставку для неиспользуемых земель Птицеводов Южного Урала накрыл кризис перепроизводства Белгородская ипотека станет доступнее
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»353
Россия отказывается от SWIFT417
Умер юморист Андрей Жмакин87
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»569
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ87
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение