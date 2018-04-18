Сколько зарабатывают донские депутаты в Госдуме РФ? 

Парламентарии, избранные от Ростовской области, а также члены их семей представили на всеобщее обозрение справки о своих доходах и имуществе за прошлый год.
Парламентарии, избранные от Ростовской области, а также члены их семей представили на всеобщее обозрение справки о своих доходах и имуществе за прошлый год.
Первенство за 2017-й второй год подряд держит бывший мэр Ростова, член фракции «Единая Россия» Михаил Чернышёв.
Впрочем, за минувший год он обеднел на 3,8 млн руб. по сравнению с 2016-м, заработав всего 9,9 млн Зато вместе с женой обзавёлся двумя автомобилями Porsche.
Также из информации, опубликованной на сайте Госдумы РФ, известно, что Чернышёву принадлежат две квартиры общей площадью более 300 кв.м, два земельных участка общей площадью более 1,2 тыс. кв.м, а также садовый дом.
Вместе с женой он также владеет домом площадью 771,5 кв.м и участком площадью 2 тыс. кв.м. Это не считая трёх гаражей и места на подземной парковке.
Вторым среди депутатов-дончан по уровню доходов стал также представитель «Единой России» Алексей Кобилев. За 2017 год он заработал 6,7 млн рублей, что на 4,2 млн меньше, чем годом ранее.
Зато список недвижимости у него гораздо внушительнее: семь квартир, пять нежилых зданий, 11 участков и четыре дома.
Замыкает тройку лидеров опять единорос — Виктор Водолацкий. В прошлом году он заработал 5,3 млн, всего на 100 тысяч рублей меньше, чем за предыдущий период.
Уточним, что самый маленький задекларированный доход составил 4,5 млн