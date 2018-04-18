Сколько зарабатывают донские депутаты в Госдуме РФ?

Парламентарии, избранные от Ростовской области , а также члены их семей представили на всеобщее обозрение справки о своих доходах и имуществе за прошлый год.

Парламентарии, избранные от Ростовской области, а также члены их семей представили на всеобщее обозрение справки о своих доходах и имуществе за прошлый год.

Впрочем, за минувший год он обеднел на 3,8 млн руб. по сравнению с 2016-м, заработав всего 9,9 млн Зато вместе с женой обзавёлся двумя автомобилями Porsche.

Также из информации, опубликованной на сайте Госдумы РФ , известно, что Чернышёву принадлежат две квартиры общей площадью более 300 кв.м, два земельных участка общей площадью более 1,2 тыс. кв.м, а также садовый дом.

Вместе с женой он также владеет домом площадью 771,5 кв.м и участком площадью 2 тыс. кв.м. Это не считая трёх гаражей и места на подземной парковке.

Вторым среди депутатов-дончан по уровню доходов стал также представитель «Единой России» Алексей Кобилев . За 2017 год он заработал 6,7 млн рублей, что на 4,2 млн меньше, чем годом ранее.

Зато список недвижимости у него гораздо внушительнее: семь квартир, пять нежилых зданий, 11 участков и четыре дома.

Замыкает тройку лидеров опять единорос — Виктор Водолацкий . В прошлом году он заработал 5,3 млн, всего на 100 тысяч рублей меньше, чем за предыдущий период.

Уточним, что самый маленький задекларированный доход составил 4,5 млн