Самым богатым полпредом остается Трутнев, самый низкий доход у Бабича

Как следует из опубликованных в пятницу деклараций о доходах, Трутнев в 2017 году заработал 377,3 миллиона рублей, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Из полпредов, занимающих должности в структуре администрации президента РФ, самый большой доход за прошлый год, как и годом ранее, задекларировал Устинов. В 2017 году он заработал 11,5 миллиона рублей против немногим более 11 миллионов рублей в 2016 году. В собственности у Устинова пять земельных участков, три жилых дома, квартира, машиноместо и гараж, автомобили Mercedes-Benz S500, Land Rover Range, Rover Sport, а также мотоцикл Java 350.

Супруга Устинова в 2017 году заработала 182 тысячи рублей. В ее собственности два земельных участка, жилой дом, гараж и автомобиль Chrysler PT Cruiser.

Самый низкий доход по итогам 2017 года задекларировал полпред в ПФО Бабич — 6,6 миллиона рублей. В его собственности четверть доли квартиры площадью 177,9 квадратных метра.

У Бабича две дочери. Одна из них владеет четвертью доли собственности в квартире площадью 177,9 квадратных метра, а также третью доли собственности в квартире площадью 55,4 квадратных метра, вторая дочь может безвозмездно пользоваться этой квартирой.

Полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов по итогам 2017 года заработал 6,9 миллиона рублей. Беглов стал полпредом в СЗФО в конце декабря 2017 года, до этого он более четырех с половиной лет занимал должность полпреда в Центральном федеральном округе.