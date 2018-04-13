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Почти 2 млрд руб. выделят из федерального бюджета на обеспечение жильем участников ВОВ в 2018 г.
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Почти 2 млрд руб. выделят из федерального бюджета на обеспечение жильем участников ВОВ в 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Почти 2 млрд руб. выделят из федерального бюджета в 2018 г. на обеспечение жильем всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России со ссылкой на заместителя главы ведомства Никиту Стасишина.
«Согласно оперативным данным субъектов РФ, предоставленным в Минстрой России, все непосредственные участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут обеспечены жильем до 9 мая 2018 г. В федеральном бюджете на 2018 г. на обеспечение жильем ветеранов ВОВ предусмотрено 1,9 млрд руб., что позволит обеспечить жильем всех инвалидов и участников ВОВ», — приводятся в сообщении слова Н. Стасишина.
Он напомнил представителям российских регионов о важности и необходимости реализовать поручение, которое было дано президентом РФ — в приоритетном порядке обеспечить жильем непосредственных инвалидов и участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день есть регионы, где очередь отсутствует, среди них — Московская, Ивановская Кировская области, Забайкальский край. Вместе с тем в ряде субъектов РФ очередь существует.
«По состоянию на 1 апреля 2018 г. количество не обеспеченных жильем ветеранов ВОВ и членов их семей из вставших на учет составляет 2 тыс. 950 человек, в том числе инвалидов и участников ВОВ — 204 человека. Я прошу всех приложить максимум усилий для того, чтобы в приоритетном порядке эти 204 человека получили новое жилье до 9 мая», — подчеркнул Н. Стасишин.
В пресс-службе добавили, что представители субъектов РФ, вызванные на обратную связь, отчитались о ходе реализации поручения главы государства и заверили, что оно будет выполнено в поставленный срок.
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