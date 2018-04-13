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Более 137 млн рублей направят в Орловской области на строительство спорткомплексов
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Более 137 млн рублей направят в Орловской области на строительство спорткомплексов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Два физкультурно— оздоровительных комплекса планируют построить в городе Орле и Орловском районе, общая площадь объектов превысит 6 тыс. кв. метров. На эти цели предусмотрено свыше 137 млн рублей из областного и федерального бюджетов, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2,9 тыс. кв. метров построят на территории Центрального стадиона в Орле, общая сумма затрат из областного и федерального бюджета составит 111,8 млн рублей. Там оборудуют большое многофункциональное поле для футбола и баскетбола, залы для спортивных танцев и силовых тренировок. Еще 25,4 млн рублей направят на строительства физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Орловском районе. Работы на обоих объектах начнутся в 2018 году", — сказали в пресс-службе.
На территории открытого спорткомплекса площадью 3,8 тыс. метров возведут трибуны, площадку для волейбола и баскетбола, две легкоатлетические дорожки на 100 м и 200 м. «Футбольное поле зимой можно будет использовать для хоккея, для этого в проекте предусмотрена установка специальных бортиков и заливка поверхности водой», — отметили в пресс— службе.
Подобные многофункциональные площадки в 2019 году планируется построить еще в двух районах области, сейчас готовится документация на получения софинансирования из федерального бюджета, добавил собеседник агентства.
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