Доходы Силуанова за год снизились почти в 4 раза — до 25,1 млн рублей

Доходы министра финансов России Антона Силуанова в 2017 году сократились в 3,8 раза по сравнению с 2016 годом, следует из опубликованной декларации чиновника. В 2017 году Силуанов заработал 25,1 млн руб. против 95,4 годом ранее.

В собственности у министра есть три земельных участка (9 тыс., 10 тыс., 22,96 тыс. кв. м), жилой дом (152 кв. м), квартира (253,8 кв. м), четыре гаража (14,9; 16,6; 15,4; 16,1 кв. м) и два иных недвижимых имущества (нежилых здания) площадью 64,9 и 111,9 кв. м соответственно. Министр также арендует два земельных участка (35 тыс., 13 тыс. кв. м). Все объекты находятся в России.

Кроме того, Силуанов владеет тремя автомобилями: ГАЗ 69, ВАЗ 21011 и БМВ Х6 x Drive, а также двумя мотоциклами: «Харлей Девидсон» FLSTC 103 АNV и БМВ К 1600GTL.