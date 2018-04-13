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Доходы Силуанова за год снизились почти в 4 раза — до 25,1 млн рублей
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Доходы Силуанова за год снизились почти в 4 раза — до 25,1 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Доходы министра финансов России Антона Силуанова в 2017 году сократились в 3,8 раза по сравнению с 2016 годом, следует из опубликованной декларации чиновника. В 2017 году Силуанов заработал 25,1 млн руб. против 95,4 годом ранее.
В собственности у министра есть три земельных участка (9 тыс., 10 тыс., 22,96 тыс. кв. м), жилой дом (152 кв. м), квартира (253,8 кв. м), четыре гаража (14,9; 16,6; 15,4; 16,1 кв. м) и два иных недвижимых имущества (нежилых здания) площадью 64,9 и 111,9 кв. м соответственно. Министр также арендует два земельных участка (35 тыс., 13 тыс. кв. м). Все объекты находятся в России.
Кроме того, Силуанов владеет тремя автомобилями: ГАЗ 69, ВАЗ 21011 и БМВ Х6 x Drive, а также двумя мотоциклами: «Харлей Девидсон» FLSTC 103 АNV и БМВ К 1600GTL.
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