Доходы Мутко за 2017 год составили около 7,66 миллиона рублей

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Вице-премьер РФ Виталий Мутко за отчетный финансовый год с 1 января по 31 декабря 2017 года задекларировал доход почти в 7,66 миллиона рублей, что на 1,34 миллиона меньше показателей предыдущего финансового года, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.

Доход Мутко за отчетный период составил 7 655 790,00 рубля против более чем 9 миллионов в 2016-м. В собственности вице-премьера, как и раньше, треть доли в квартире площадью 252,7 квадратных метра и четверть доли в квартире площадью 150,8 квадратных метра. Также бывший министр спорта вновь задекларировал автомобиль Mercedes-Benz Е350.

У супруги Мутко в индивидуальной собственности квартира площадью 46,6 кв. м, треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м. Также у нее в индивидуальной собственности два земельных участка площадью 1,1739 га и 16,05 сотки и дача площадью 177,3 кв. м. Доход супруги Мутко за год составил 1 886 198 рублей против 2 331 753 рублей в декларации, опубликованной в прошлом году. Также в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.

Задекларированный доход министра спорта РФ Павла Колобкова , напротив, увеличился с 5,74 до 6,13 миллиона рублей. Согласно представленным данным, Колобков и его супруга имеют в совместной собственности земельный участок 30 соток, жилой дом площадью 377,6 квадратных метра, комнату 16,4 кв. м (все — в России), а также квартиру площадью 60,7 кв. м в Испании . В индивидуальной собственности у министра спорта значится квартира площадью 91,6 кв. м и комната 14,4 кв. м в России, в долевой собственности — 1/2 доли в квартире площадью 185,8 кв. м в РФ. Также Колобков задекларировал автомобиль ВАЗ-21083.

Супруге Колобкова принадлежит 1/2 доли в квартире площадью 185,8 кв. м в России, а также два автомобиля — BMW X3 и Ford Focus. Сын министра спорта объектов недвижимого имущества и транспортных средств в собственности не имеет. Доходы супруги Колобкова за год — 372 тысячи рублей. Кроме того, все трое безвозмездно используют квартиру площадью 71,7 кв. м в России.