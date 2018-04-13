Глава Минстроя Михаил Мень в 2017 году заработал в семь раз меньше жены

Доход главы Минстроя за 2016 год составлял 11,8 миллиона рублей.

Согласно отчету, у Меня в собственности имеются два земельных участка общей площадью 0,5 гектара, а также квартира общей площадью 122,7 квадратных метра, гараж и дача.

В собственности супруги министра находятся три квартиры (50,5, 56,8 и 114,7 квадратных метров), гараж, два земельных участка и дача, указывается в документе.

Кроме того, глава Минстроя владеет автомобилем Jaguar Daimler, двумя мотоциклами и мотовездеходом Arctic Cat TRV 700 Limited, его жене принадлежит автомобиль Land Rover Range Rover, указывается в опубликованных материалах.