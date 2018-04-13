Глава Минстроя Михаил Мень в 2017 году заработал в семь раз меньше жены 

МОСКВА, 13 апреля — РИА Недвижимость. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень в 2017 году заработал 10,96 миллиона рублей, что почти в семь раз ниже годового дохода его жены в 73,2 миллиона рублей, следует из опубликованных данных о доходах и имуществе членов правительства РФ.
Доход главы Минстроя за 2016 год составлял 11,8 миллиона рублей.
Согласно отчету, у Меня в собственности имеются два земельных участка общей площадью 0,5 гектара, а также квартира общей площадью 122,7 квадратных метра, гараж и дача.
В собственности супруги министра находятся три квартиры (50,5, 56,8 и 114,7 квадратных метров), гараж, два земельных участка и дача, указывается в документе.
Кроме того, глава Минстроя владеет автомобилем Jaguar Daimler, двумя мотоциклами и мотовездеходом Arctic Cat TRV 700 Limited, его жене принадлежит автомобиль Land Rover Range Rover, указывается в опубликованных материалах.