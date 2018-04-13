Донские гостиницы получили свои «звезды» международного класса 

Пятизвездочными отелями были признаны пять гостиниц, 4 звезды получили 27 донских отелей. Также было признано 40 трехзвездочных гостиниц, 26 отелей получили 2 звезды и по одной у восьми гостиниц региона. Еще 143 отелям звезды не присвоили.
Эксперты считают грядущий мундиаль мощным стимулом для развития гостиничной инфраструктуры Ростовской области. Для болельщиков подготовлено 7164 номера, что превышает минимальную потребность на 19,4%. По требованиям FIFA, в радиусе до 100 км от стадиона «Ростов-Арена» должно быть подготовлено не менее 6000 номеров.
Максимально комфортное пребывание гостей на донской земле обеспечат хостелы, турбазы и дома отдыха. Каждый приезжий сможет найти себе жилье по вкусу. Цены на номера находятся под жестким контролем со стороны властей.