Донские гостиницы получили свои «звезды» международного класса

Пятизвездочными отелями были признаны пять гостиниц, 4 звезды получили 27 донских отелей. Также было признано 40 трехзвездочных гостиниц, 26 отелей получили 2 звезды и по одной у восьми гостиниц региона. Еще 143 отелям звезды не присвоили.

Эксперты считают грядущий мундиаль мощным стимулом для развития гостиничной инфраструктуры Ростовской области . Для болельщиков подготовлено 7164 номера, что превышает минимальную потребность на 19,4%. По требованиям FIFA, в радиусе до 100 км от стадиона «Ростов-Арена» должно быть подготовлено не менее 6000 номеров.

Максимально комфортное пребывание гостей на донской земле обеспечат хостелы, турбазы и дома отдыха. Каждый приезжий сможет найти себе жилье по вкусу. Цены на номера находятся под жестким контролем со стороны властей.