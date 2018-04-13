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Ввод жилья в Оренбуржье вырос в два раза
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Ввод жилья в Оренбуржье вырос в два раза 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Этот показатель в 2,1 раза выше уровня прошлого года. Как сообщает пресс-служба областного правительства, объем ввода многоквартирных домов составил 57,5 тыс. кв метров. Однако наибольший прирост отмечен в индивидуальном секторе — 162,1 тыс. кв метров жилья, в 3,3 раза выше уровня 2017 года.
Достигнутые показатели позволили региону по итогам первых двух месяцев 2018 года занять высокие позиции в рейтингах субъектов России и Приволжского федерального округа: по объему ввода индивидуального жилья — 15 место по России (из 85 субъектов) и 5 — по ПФО (из 14 субъектов), по объему ввода жилья в расчете на 1 жителя — 21 место по России и 3 — по ПФО.
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