Ввод жилья в Оренбуржье вырос в два раза

Этот показатель в 2,1 раза выше уровня прошлого года. Как сообщает пресс-служба областного правительства, объем ввода многоквартирных домов составил 57,5 тыс. кв метров. Однако наибольший прирост отмечен в индивидуальном секторе — 162,1 тыс. кв метров жилья, в 3,3 раза выше уровня 2017 года.