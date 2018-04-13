Названы текущие тренды розничной торговли 2018 года

За что сегодня покупатель готов платить деньги и чему отдаёт своё предпочтение?

Резкий спад покупательской способности россиян, похоже, прекратился. Люди немного расслабились. Статистические отчеты говорят о том, что расходы покупателей увеличиваются, а количество тех, кто вынужден экономить, уменьшилось. В связи с этим специалисты проводят множество исследований в сфере розничной торговли, выясняя, какие перспективы и возможности открываются в ритейле и как меняется поведение покупателей. За что сегодня покупатель готов платить деньги и чему отдаёт своё предпочтение? На первое место, по данным litebox.ru, выходит территориальная близость магазина, так как покупателям не хочется тратить полдня на посещение гипермаркетов, которые находятся на городской окраине. Удобство и комфорт процесса покупок — вот что привлекает покупателей. Бесспорно, в свое время главным конкурентным преимуществом мега-центров была цена, но сейчас это преимущество имеют и магазины формата «у дома», в который заходишь по пути с работы. Например, в таком формате сегодня работает торговая сеть магазинов «Пятерочка». Сеть представляет качественные продукты и товары повседневного спроса по низким ценам.

Я прихожу в магазин «Пятерочка» на Кукковке каждый день, так как знаю, что здесь всегда смогу купить молоко, творог, сметану и любимую колбасу по низкой цене. И мне не надо бегать по другим торговым точкам, чтобы найти нужные продукты,

— рассказывает петрозаводчанка Антонина Павловна.

Другой тренд ритейла 2018 года — это бизнес с «человеческим лицом». Персонализация клиента и уникальный опыт от посещения магазина играет все большую роль. Покупатель возвращается туда, где к нему обратились по имени или предложили индивидуальную скидку. По данным Accenture Interactive study (link is external) 56% покупателей предпочитают совершать покупки там, где знают их имя, а 54% согласны дать личные данные, чтобы получать персональные предложения.

— Мне очень приятно, что продавцы знают меня в лицо, — рассказывает петрозаводчанин Дмитрий Сергеевич, постоянный покупатель универсама «Пятерочка» на Ключевой.

Оформил себе «Выручай-карту». Теперь постоянно получаю выгодные предложения на самые часто покупаемые мной продукты. Приятно.

Добавим, что промоакции и промокоды — тоже немаловажный тренд 2018 года. По данным Nielsen (link is external) в России растет количество продаж по промоакциям. Покупатель привык не просто замечать выгодные предложения «2 по цене 1», а приучился специально искать акции или даже сравнивать их «выгодность» в разных точках продаж. Исследователи называют эту категорию покупателей cherry pickers («снимающие вишенку с торта») и уверены, что в будущем число «охотников» за акциями будет только расти. Сеть магазинов «Пятёрочка», находясь в этом тренде, еще в прошлом году внедрила карты лояльности во всех регионах присутствия: с помощью «Выручай-карты» проводится анализ покупок, и на его основе каждому клиенту предлагается именно то, что требуется конкретно ему, по специальной цене.

Кроме того, у большинства федеральных ритейлеров есть спецпредложения для отдельных групп населения: скидки для пенсионеров (5% каждый день и 10% в понедельник) или «Семейная среда» в той же «Пятёрочке» (по этой программе родители с детьми получают 10-процентную скидку, если делают покупки в среду).

Как видно, тенденция последних лет, когда на замену гипермаркетам приходят магазины формата «у дома» сохраняется и сегодня, так как для покупателя важны территориальная близость, качество продукции, сервис, а также индивидуальный подход.