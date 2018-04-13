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Глава Мосгоризбиркома задекларировал восемь земельных участков
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Глава Мосгоризбиркома задекларировал восемь земельных участков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов по итогам 2017 года задекларировал вместе с супругой восемь земельных участков общей площадью 1,75 гектар и шесть жилых домов, следует из документов, опубликованных столичным избиркомом.
Согласно данным, во владении главы Мосгоризбиркома и его супруги также имеются четыре квартиры суммарной площадью чуть более 358 квадратных метров, шесть жилых домов, включая один садовый, а также 4 машины и моторная лодка «Казанка».
При этом, за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года их общий годовой доход составил свыше 10,5 миллионов рублей, из которых более 5,7 миллионов заработаны Валентином Горбуновым.
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