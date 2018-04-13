Московский пенсионер может лишиться жилья из‐за незаконного балкона

На западе Москвы пенсионер построил балкон «класса люкс». Сейчас с 78 летним жителем Митина судится Мосжилинспекция.

Балкон, который не стыдно оставить детям. Именно так 78-летний

пенсионер-авиаконструктор

говорит о своем месте отдыха с видом на Пенягинский пруд в Москве. Более 10 лет работы — балкон Геннадий Гнусарев начал возводить с 2003 года — сначала контуры, деревянные перекрытия, затем остекление и утепление. Сейчас здесь уже стоят подставки для цветов. Постепенно Геннадий Петрович делает из балкона в один квадратный метр — зимний сад с площадью в два. И уверяет — все безопасно: «Все очень прочное, здесь можно пить чай, отдыхать».

Два года назад пенсионер пошел в Мосжилинспекцию, чтобы оформить документы на свою пристройку. Результатом стал молниеносный отказ и повестка в суд. Пенсионера попросили снести незаконный квадрат. Делать этого он не стал, а начал подавать апелляции. Но добился лишь ужесточения — несколько штрафов по две тысячи рублей и шанс остаться без жилья. В Мосжилинспекции уверяют — приставы могут арестовать жилье, если балкон не будет приведен в первоначальное состояние.

Подобные пристройки можно делать лишь на первых этажах, а Гнусарев живет на 11, это запрещено. Ему было выдано извещение, которое он проигнорировал. Далее пошли суды

В близлежащих домах — с десяток подобных балконов. Некоторые пристройки в несколько раз больше, но, видимо, жители этих квартир не ходили «оформляться», поэтому остались без внимания и в спокойствие.

Сдаваться

78-летний

Геннадий Петрович не собирается, хочет узаконить свой «люксовый» балкон, а затем стать бизнесменом. На своем опыте помогать людям оформлять документы и делать такие же расширения лоджий.