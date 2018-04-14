Более 19 тыс. кв. м жилья построено в селах Мордовии за 2017 год

13 апреля глава Мордовии Владимир Волков обратится с ежегодным посланием к госсобранию РМ. По его словам, в минувшем году республика активно развивала сельские территории. За это время там было построено более 19 тыс. кв. м жилья.

Кроме того, в 43 селах проложено 55 км водопровода, 200 км газовых сетей. «В этом году нам предстоит продолжить данные начинания: строительство жилья, проведение газо — и водопроводов», — подчеркнул Владимир Волков.

Глава Мордовии рассказал, что в текущем году в республике должно быть построено 333 тыс. кв. м жилья: «Около 13 тысяч семей получили ипотечные кредиты, причем в 2017 году таких семей было на четверть больше, чем годом ранее. А участниками республиканской программы льготной ипотеки под 5% годовых стали свыше 3600 семей, в строительную отрасль инвестировано более 8,5 млрд рублей». Он подчеркнул, что программа льготной ипотеки под 5%действует и в этом году.

Также Владимир Волков рассказал, что за последние 5 лет в республике построено и отремонтировано 18 школ. Впервые за 30 лет в Рузаевке построена новая школа на 800 мест. В этом году должна быть построена школа на 165 мест в поселке Умет Зубово-Полянского района, в 2019 году — школа на 450 мест в Краснослободске и школа на 140 мест в селе Дракино Торбеевского района.