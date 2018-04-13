Содержание недвижимости в Испании

Содержание:

Налоги на недвижимость

Коммунальные услуги в Испании

Пример расчета расходов владельца недвижимости

Сдача в аренду и управляющие компании

Стоимость жизни в стране

Продажа недвижимости в Испании

Резюме: это надо запомнить

Налоги на недвижимость

Все собственники недвижимости в Испании (резиденты и нерезиденты) обязаны ежегодно оплачивать налог на недвижимость, называемый IBI (El Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Он оплачивается в сентябре и составляет 0,4-1,1% от кадастровой стоимости жилья, которая примерно в 10-15 раз ниже рыночной.

Ставка налога устанавливается каждым муниципалитетом страны отдельно, а коэффициенты, исходя из которых рассчитывается налог, периодически пересматриваются правительством. Так, в декабре 2017 года Советом Министров было принято решение повысить данные коэфициенты в 1295 муниципалитетах, а понизились они только в 535. В таблице ниже приведены средние ставки налога на недвижимость (IBI) на 2017 год, а также год проведения кадастровой оценки в популярных у иностранцев испанских городах:

Валенсия

1998 г.

0,775%

Жирона

1990 г.

0,886%

Аликанте

1996 г.

0,661%

Барселона

2002 г.

0,75%

Мурсия

2002 г.

0,642%

Малага

2009 г.

0,451%

Торревьеха

0,425%

Кроме того, если вы являетесь нерезидентом Испании (то есть проводите в Испании не более 183 дней в году и не декларируете эту страну как центр своих жизненных интересов), то должны дополнительно платить подоходный налог IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes).

Impuesto sobre el Patrimonio

А собственники недвижимости дороже €700 000 платят ежегодный налог на богатство — Impuesto sobre el Patrimonio. Подробнее об этих сборах читайте в нашем специальном материале.

Коммунальные услуги

Плата в товарищество собственников (комунидад)

Жителям апартаментов с коллективной зоной (бассейн, сад, охраняемая парковка, общая лестничная клетка, подвал, двор) придется платить €300-500 в год за содержание территории. Для индивидуальных домов эта сумма зависит от степени урбанизации (вывоз мусора, охрана, уборка прилегающей зоны, освещение дорог) и составляет в год от €500 до €1500. В элитных комплексах с развитой инфраструктурой (теннисное корты, сауна, спортзал, ресторан, бассейн) ежегодная плата может быть в разы выше.

Еженедельная работа садовника обойдется владельцу индивидуального дома в €80-200 в месяц (в зависимости от размера участка), чистка бассейна (раз в неделю) — в €50-120 в месяц; уборка дома — в €7-10 в час.

Электричество

Стоимость потребляемого электричества зависит от энергоснабжающей компании. Ниже приведена таблица с тарифами.

Энергокомпания

Стоимость Квт в €

0,122 0,125 Endesa

0,128 Iberdrola

0,122 Viesgo

0,144 Gas Natural Fenosa

0,134 Семья из трех человек потребляет примерно 300 кВт/ч Кроме того, вам необходимо платить ежемесячно около €15 за обслуживание электрической сети.

Водоснабжение

Стоимость 1 кубометра воды в среднем составляет €0,5. Семья из двух-трех человек потребляет в месяц около 15 кубометров воды.

Центральное газоснабжение есть в центральных и северных регионах Испании. На юге Испании и на восточном побережье снабжение природным газом началось совсем недавно. В зависимости от состава семьи и активности использования газа на одного человека в денежном эквиваленте центральный газ обойдется в €30 евро в месяц.

Газовый баллон стоит €17-30. Его хватает примерно на месяц активного использования.

Отопление

Центрального отопления в современных испанских квартирах уже не ставится. По новым СНИПАМ (строительным нормам и правилам) в современных апартаментах стоит сплит-система кондиционирования и энергосберегающие системы.

Интернет, ТВ, телефон

Фиксированная телефонная связь в Испании стоит €9,90 в месяц. В оплату включены 5 000 минут разговора внутри страны на городские телефоны и 60 минут на мобильные. Превышение лимита тарифицируется из расчета €0,11/минута.

Интернет. Стоимость неограниченного доступа к Интернет в Испании зависит от скорости подключения. Подключение к Интернет на скорости 10 Мбит/сек. стоит €12 в месяц, на скорости 30 Мбит/сек. стоит €43 в месяц.

Телевидение по спутниковой антенне со всеми российскими каналами стоит около €120 в год.

Страхование недвижимости

Страхование недвижимости не является обязательным, если ваша недвижимость не приобретена с помощью ипотечного кредита от банка.

В зависимости от того что именно вы хотите застраховать, варьируется и размер страховки. Минимальная сумма начинается от €80. А самая полная страховка, включая возможный ущерб, нанесенный третьим лицам, стоит €460 в год.

Пример расчета налогов и коммунальных услуг

Конкретный пример: Вилла 130 кв.м. с частным садом. Большая общая территория, охраняемая. ОБЩИЙ бассейн.

I. B. I (ежегодный годовой налог) ориентировочно

€1200-1500

Плата кондоминиума

Уход за садом (в год)

€2600

Плата за воду (в год)

Газ (Газовый баллон) 8 в год — €30 евро каждый

Электричество за год — в среднем €70 в месяц

Итого расходов в год €5880-6180

Как оплачивать коммунальные услуги в Испании?

Если вы не живете постоянно в Испании, настоятельно рекомендуем вам оформить безакцептное списывание всех оплат с вашего счета в банке. Банк будет автоматически проплачивать предоставляемые управляющими компаниями квитанциями. Вам будет необходимо только проверять свой счет на наличие средств.

Если не платить налоги, то задолженность будет накапливаться и будет расти символическая пеня на сумму долга. Возможные последствия неуплаты налогов сроком от одного года: отказ в продлении ВНЖ, отказ в визе в Испанию. Как правило, вам будут приходить письма на почту, а после пяти лет неуплаты уже могут быть сложности с оформлением документов.

Сдача в аренду

Долгосрочная аренда

Средняя доходность недвижимости в Испании составляет около 6,7% годовых, по данным газеты El Economista, которая провела исследование рентабельности в разных районах Испании.

Приведем средние арендные ставки за месяц на самых популярных курортах Коста-Бланки:

Коста-Бланка

1 спальня от 2 спальни от 3 спальни от Вилла 3 спальни от Аликанте

€1000

Торревьеха

Кальпе

Бенидорм

Алтея

€1200

Краткосрочная аренда

Недвижимость востребована в течение всего года на побережье и в курортных регионах. Цены варьируются в зависимости от типа недвижимости, сезона и местоположения.

Средние арендные ставки при сдаче в аренду двухкомнатной квартиры:

В высокий сезон — от €490 в неделю

В средний сезон — от €350 в неделю

В низкий сезон — от €210 в неделю

При любом типе аренды сдаваемая собственность должна быть зарегистрирована в Министерстве туризма. Необходимо заполнять налоговую декларацию об отчислениях в местный бюджет. Сейчас власти страны ужесточают контроль за арендным рынком, так как все большее количество домовладельцев уклоняется от уплаты налога на сдаваемую недвижимость, составляющего 24% арендной платы, от суммы всего полученного дохода. Штраф за нелегальную сдачу недвижимости составляет €30 тыс.

Поиск арендаторов в Испании можно вести через специализированные журналы, через другую прессу, публикуя объявление в интернете. Аренда жилья очень популярна среди иностранных туристов, студентов университетов и колледжей.

По закону взаимоотношения владельца жилья и арендатора регламентируются двусторонним договором, в котором должны быть подробно указаны права и обязанности обеих сторон. Стоимость аренды также устанавливается исключительно по договоренности и не регламентируется законодательно.

Всем владельцам жилья в Испании необходимо учесть, что по законам страны арендатор более защищен, нежели арендодатель. Первоначальный договор долгосрочной (помесячной) аренды как правило составляется сроком на год, однако арендатор имеет право ежегодно продлевать срок аренды до тех пор, пока он не составит пять лет. В течение этих пяти лет повышать арендную плату можно только в соответствии с индексом инфляции. Обычно оплата производится ежемесячно, и арендатор платит за месяц вперед.

В договоре указывается, как и кем оплачиваются коммунальные услуги — чаще всего это делает владелец по приходящим ему счетам, затем арендатор расплачивается с ним по этим счетам одновременно с оплатой очередного периода аренды. Согласно закону капитальный и косметический ремонт жилья делается за счет владельца, а мелкий текущий ремонт — за счет арендатора. Если жилец хочет сделать ремонт за свой счет, ему необходимо разрешение владельца.

При сдаче меблированного жилища рекомендуется перечислить в приложении к договору аренды находящиеся в ней электробытовые приборы и ценные вещи, отразить все дефекты и повреждения — во избежание конфликтов между владельцем. При выселении из квартиры это может избавить арендатора от необходимости платить за поломку того, что сломал не он.

Управляющие компании

Если собственник не может постоянно находиться в Испании, стоит воспользоваться услугами управляющей компании. Управляющие компании берут на себя оплату счетов за электричество и за расход воды, впоследствии взимая ее с владельца, осуществляют охрану объекта и уборку общих территорий.

При покупке квартиры в современном комплексе найти и такую компанию будет просто, так как они, как правило, создаются самим застройщиком. В Испании услуги управляющей компании стоят едва ли не дешевле, чем во всей остальной Европе. Часто плата берется не за квадратный метр, а за единицу жилья и составляет €1 в день (€365 в год).

Есть и компании, которые рассчитывают стоимость своих услуг исходя из площади, но тогда стоимость квадратного метра уменьшается в зависимости от площади. В год выходит от €6 до €15 (в среднем €8,4) за кв. м. За эту сумму управляющие компании осуществляют охрану и поддержку всего комплекса, включая уборку общих территорий (при этом можно за дополнительные деньги договориться и об уборке частной квартиры).

Совсем другое дело — краткосрочная аренда. За поиск таких съемщиков управляющие компании берут не менее 5% от арендной платы.

Стоимость жизни в стране

Проживание в Испании считается одним из самых дешевых во всем Евросоюзе . Размер средней заработной платы начинается от €700 евро в месяц.

Читайте нашу статью про цены на жизнь в Испании.

Продажа недвижимости

По данным Национального института статистики, в третьем квартале 2017 года квадратный метр недвижимости в Испании подорожал в среднем на 6,7% в годовом исчислении. По прогнозам Института предпринимательской практики (IPE), к концу 2018 года рост цен на жилье в Испании составит 9%. Так что рынок находится на подъеме. Продажи недвижимости за третий квартал прошлого года достигли 121 561 единицы, увеличившись на 16,7% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Рост спроса позволяет говорить о том, что проблем с продажей квартиры у вас не возникнет.

Вся недвижимость, приобретенная в Испании, согласно закону, переходит в частную собственность к покупателю, так что перепродавать ее можно без ограничений.

Продать недвижимость по законам Испании имеет право только владелец или же лицо, имеющее от него нотариально заверенную доверенность. Обычно право продажи доверяется агентству, которое должно иметь соответствующую лицензию. Если собственников недвижимости несколько либо владелец состоит в браке, то при продаже необходимо согласие всех собственников. Если объект перед продажей сдавался, первоочередное право на его покупку имеет арендатор.

Вторичная недвижимость в Испании наследует долги бывших владельцев, что важно учесть при перепродаже.

Расходы при продаже недвижимости в Испании

Всего продавец, являющийся нерезидентом Евросоюза, платит два налога. Первый составляет 3% от стоимости продажи жилья, указанной в договоре, в счет возможного будущего налога на прибыль.

Если прибыль после продажи вы не получили, и с вами работает профессиональный агент, он сможет возместить этот налог в течении трех-шести месяцев после его уплаты.

Второй налог (Plusvalia), или налог на прирост цены недвижимости, который произошел в период владения. Данный сбор рассчитывается в каждом административном округе индивидуально.

Также при продаже недвижимости продавец должен предоставить энергетический сертификат на свою собственность. Стоимость оформления составляет от €100-250 евро.

Услуги риэлтора обойдутся еще в 2-5% от стоимости объекта, в зависимости от региона. В каждом регионе свой размер комиссии.

Резюме: это надо запомнить

Иностранному собственнику испанской недвижимости придется платить сразу несколько видов налогов. Если не делать этого, то задолженность будет накапливаться, и будет расти символическая пеня на сумму долга. Возможные последствия неуплаты налогов сроком от одного года: отказ в продлении ВНЖ, отказ в визе в Испанию.

Если вы приобрели дом или квартиру в кредит, то страхование недвижимости является обязательным. Минимальная сумма страховки начинается от €80. А самая полная, включая возможный ущерб, нанесенный третьим лицам, стоит €460 в год.

Всем владельцам жилья в Испании необходимо учесть, что по законам страны арендатор более защищен, нежели арендодатель. Первоначальный договор долгосрочной (помесячной) аренды как правило составляется сроком на год, однако арендатор имеет право ежегодно продлевать срок аренды до тех пор, пока он не составит пять лет. В течение этих пяти лет повышать арендную плату можно только в соответствии с индексом инфляции. Обычно оплата производится ежемесячно, и арендатор платит за месяц вперед.

Продать недвижимость по законам Испании имеет право только владелец или же лицо, имеющее от него нотариально заверенную доверенность. Обычно право продажи доверяется агентству, которое должно иметь соответствующую лицензию. Если собственников недвижимости несколько либо владелец состоит в браке, то при продаже необходимо согласие всех собственников. Если объект перед продажей сдавался, первоочередное право на его покупку имеет арендатор.

Материал подготовила Ольга Петегирич Фото Pixabay, Unsplash