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В Москве в I квартале снизилась рождаемость и возросла смертность
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В Москве в I квартале снизилась рождаемость и возросла смертность 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве в первом квартале 2018 года родился 31031 ребенок, что на 3,6% ниже аналогичного показателя прошлого года, при этом количество умерших москвичей выросло на 3,2%, передает «Интерфакс».
«В первом квартале 2018 года в Москве зарегистрировано рождение 31031 ребенка, что на 3,6% меньше показателя января-марта 2017 года, следует из обнародованных в пятницу данных столичного управления ЗАГС. При этом за тот же период в Москве родились 4167 детей, у которых хотя бы один из родителей является иностранным гражданином, что составляет 13,4% от общего числа зарегистрированных рождений», — отмечается в сообщении.
В то же время до 2017 года в течение многих лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости, а в 2016 году в городе родились рекордные 146 тысяч малышей. В 2017 году уровень рождаемости снизился на 7,8%.
Также в первом квартале 2018 года в Москве зарегистрирована смерть 32477 граждан, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2017 года.
С января по март в Москве заключили брак 13057 пар, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Число разводов в первом квартале по сравнению с прошлым годом практически не изменилось и составило 10778.
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