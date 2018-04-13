Фонд ЖКХ предлагает создать федерального оператора капремонта

По его словам, мониторинг, проведённый Фондом ЖКХ, показал риски финансовой устойчивости ряда региональных операторов.

"Выход только один по нашему мнению: нужен федеральный оператор", — сказал Цицин.

У подобной структуры, отметил он, должны быть функции контроля за деятельностью регоператоров, а также стимулирование энергоэффективного капремонта.