МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Фонд ЖКХ предлагает создать федерального оператора капремонта, заявил на заседании Общественного совета при Минстрое гендиректор фонда Константин Цицин.
По его словам, мониторинг, проведённый Фондом ЖКХ, показал риски финансовой устойчивости ряда региональных операторов.
"Выход только один по нашему мнению: нужен федеральный оператор", — сказал Цицин.
У подобной структуры, отметил он, должны быть функции контроля за деятельностью регоператоров, а также стимулирование энергоэффективного капремонта.