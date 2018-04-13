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В Казани построят следственный изолятор на 930 мест
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В Казани построят следственный изолятор на 930 мест 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Следственный изолятор на 930 мест планируют построить в Казани, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)». В рамках нее в Казани планируют построить следственный изолятор на 930 мест. Предполагается, что строительство будет проходить в два этапа — до 2024 года появится комплекс зданий с режимными корпусами на 500 мест и до 2026 — еще на 430 мест.
Также планируется строительство административного здания в казанском СИЗО №2 и реконструкция режимного корпуса. Работы планируется провести до 2022 года. Всего на реализацию программы из федерального бюджета выделят более 2,8 млрд рублей.
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