В Казани построят следственный изолятор на 930 мест

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)». В рамках нее в Казани планируют построить следственный изолятор на 930 мест. Предполагается, что строительство будет проходить в два этапа — до 2024 года появится комплекс зданий с режимными корпусами на 500 мест и до 2026 — еще на 430 мест.

Также планируется строительство административного здания в казанском СИЗО №2 и реконструкция режимного корпуса. Работы планируется провести до 2022 года. Всего на реализацию программы из федерального бюджета выделят более 2,8 млрд рублей.