В Кыргызстане за ночь произошли пожары на двух рынках

Бишкек , 13 апреля / Синьхуа / — В ночь с 12 на 13 апреля на двух рынках Кыргызстана произошли пожары. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЧС страны.

Один пожар вспыхнул на мелкооптовом рынке «Берекет», расположенном на территории крупного рынка города Бишкек «Ошского базара» /Ошский рынок/. «Звонок о возгорании поступил в 03:50 по местному времени. На тушение были привлечены 11 пожарных расчетов. Локализовать пожар удалось в 07:40 утра. Приблизительно площадь возгорания составила около 2,5 тыс. квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным в результате пожара пострадали восемь человек, в том числе семь пожарных и одна работница рынка. Диагноз — отравление продуктами горения легкой степени. Всем им была оказана медицинская помощь.

По данным МЧС, рассматриваются две версии пожара — поджог и замыкание электропроводов. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Нарушение правил пожарной безопасности».

Напомним, что в конце января на территории данного рынка также произошел пожар. Тогда площадь возгорания составила более 3,5 тыс. квадратных метров.

Кроме того, 13 апреля около 02:00 по местному времени произошел пожар на территории центрального рынка города Джалал-Абад на юге страны. Огонь удалось полностью потушить в 06:37, были задействованы шесть пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 1,344 тыс. квадратных метров.

"Причины пожара и сумма ущерба выясняются. Пострадавших нет", — сообщили в МЧС. —0—