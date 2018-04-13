Мир, труд, отпуск: почем отдых в Крыму в мае

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . Для многих россиян май ассоциируется с периодом длинных уикендов, праздников и пикников. И неудивительно, ведь последний весенний месяц радует жителей и гостей полуострова теплой погодой и цветущими деревьями, а, значит, отдых в Крыму в мае обещает быть по-настоящему сказочным.

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Одно из главных преимуществ майского отдыха на полуострове — сравнительно небольшое количество отдыхающих и невысокие цены. К тому же с начала мая большинство объектов размещения уже готовы к приему гостей, рестораны и кафе радуют разнообразием кухни, достопримечательности открыты для показа.

Как добраться в Крым в мае Традиционно попасть на полуостров можно самолетом, автобусом или автомобилем. Пока Крым связан авиасообщением только с регионами России , однако в период весенне-летней навигации количество рейсов и доступных направлений существенно превышает число зимних предложений. Впервые в истории авиаузла рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям.

Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск. В весенне-летнюю навигацию возобновляется авиасообщение с Краснодаром Белгородом , Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом Томском и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период. Возобновляется сообщение со Ставрополем Грозным , которое не было в последние годы. Кроме того, этим летом будут открыты новые направления: Тамбов

Но, несмотря на обилие рейсов, всем, кто планирует отдых в Крыму в мае, стоит заранее позаботиться об авиабилетах, поскольку спрос на полуостров у россиян увеличивается с каждым днем. В зависимости от города отправления, в первых числах мая билет на самолет в Крым стоит от 3 до 20 тыс. рублей. Например, добраться из Ростова-на-Дону стоит от 3,7 тыс. рублей с человека, из Москвы — порядка 6 тыс. рублей, из Новосибирска — минимум 9,3 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — от 5 тыс. рублей, из Мурманска — минимум 10 тыс. рублей. Традиционно самые высокие цены на авиаперелеты в весенний Крым в первых числах мая. Уже ближе к середине месяца стоимость билетов снижается в разы, так что этот фактор стоит учитывать при планировании отпуска на юге России.

Альтернатива самолету — автобус или автомобиль. На автобусе в Крым можно добраться из многих регионов нашей страны. Для этого достаточно купить билеты в кассах автовокзала или же воспользоваться услугами частных перевозчиков. Однако автотуристы, путешествующие на автомобиле или на автобусе, должны учитывать, что до открытия Керченского моста, время в пути зависит от паромной переправы. При неблагоприятных погодных условиях она не работает, а в период пиковых нагрузок возможны очереди.

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Замки, дворцы и легендарный Севастополь : что посмотреть в Крыму в мае Весной доступны для посещения все главные экскурсионные объекты полуострова, так что скучать в майские дни в Крыму точно не придется. Крым по праву называют жемчужиной России — каждый курортный регион может похвастаться уникальными природными и архитектурными достопримечательностями. Главными для многих туристов считаются замки и дворцы.

На ЮБК гости могут посетить бывшую южную резиденцию российских императоров, Ливадийский дворец или же дворец императора Александра III в Массандре . Также туристов готов встретить уникальный Воронцовский дворец в Алупке . Полюбоваться можно и замком на скале «Ласточкино гнездо» — одной из визитных карточек полуострова. В целом на ЮБК есть, что посмотреть, и есть, где погулять — благо, шикарные благоустроенные парки имеются практически в каждом дворце.

Ждет туристов и Севастополь, который гордо называют городом русской славы. Он полон достопримечательностей и туристических объектов — панорама «Оборона Севастополя», диорама «Штурм Сапун-горы», Инкерманский монастырь, Балаклава, мыс Фиолент, заповедник «Херсонес Таврический». Так что скучать здесь тем, кто собирается на отдых в мае в Крым, точно не придется.

К слову, о транспортном сообщении. Добраться до понравившегося крымского города не составит труда — с городских автостанций ходят автобусы в любой уголок полуострова. Так что главное тут — продумать маршрут и разработать план посещения туробъектов.

Помимо этого, стоит помнить, что на полуострове широко отмечают майские праздники. Особенно ярко здесь празднуется Первомай и День Победы — в каждом городе и поселке проводятся концерты, митинги, чествование ветеранов. Так что в каком бы городе вы не оказались — готовьтесь к культурно-массовой программе и развлечениям.

Парад Победы в Севастополе.

Отели и частный сектор: почем жилье в Крыму в мае Если вы планируете отдых в Крыму в мае, то заранее стоит позаботиться о месте проживания. В конце весны на полуострове оживает вся курортная инфраструктура, открываются для посещения отели и гостиницы, которые не принимали туристов в межсезонье. Одним словом, в мае здесь вовсю идет подготовка к активному курортному сезону.

Так, размещение предлагают сотни мини-отелей и гостиниц во всех городах полуострова, а также частный сектор. В среднем стоимость стандартного номера в мини-отелях и гостевых домах начинается от 800 рублей в сутки. Примерно с такого же уровня стартует стоимость однокомнатных квартир в курортных регионах — 800-1000 рублей в сутки. Это жилье эконом-класса. За отдых с большим комфортном придется выложить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей в сутки. Гостиницы предлагают размещение за 2-10 тыс. рублей в сутки, и в эту стоимость во многих объектах входит завтрак.

Есть в Крыму варианты и для любителей вип-отдыха. «Звездные» объекты размещения ждут гостей. Пятизвездочный отель — от 7,6 тыс. рублей за номер в сутки, классический номер в загородной резиденции — от 18,7 тыс. рублей. К слову, некоторые объекты уже не имеют свободных номеров на первомайский уикенд, у одного из популярных объектов остались лишь королевские апартаменты за 50 тыс. рублей в сутки. Так что спешите, пока еще есть доступные для бронирования объекты.

Отдых в Крыму в мае — это первый шаг навстречу солнцу, морю и грядущему летнему отпуску. Погода в конце весны практически ежедневно радует жителей и гостей полуострова теплыми солнечными днями, а температура морской воды к середине месяца нередко приближается к заветной отметке +17…+20, так что туристам доступен не только культурный отдых, но и морские «радости жизни».

Отдых в Крыму