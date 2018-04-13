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В Самаре одобрили строительство магистрали «Центральной»
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В России решили избавиться от двух министерств

В Самаре одобрили строительство магистрали «Центральной» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре решилась судьба магистрали «Центральной». Правительственная комиссия РФ по транспорту одобрила первый этап финансирования строительства. Об этом сообщили в департаменте информполитики правительства Самарской области.
— Комиссия утвердила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса — от Ракитовского шоссе до обводной автодороги, — сообщил представитель регионального правительства.
Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета — 3 миллиарда рублей. Деньги также добавят инвесторы и из регионального бюджета.
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