Городам Свердловской области дали полмиллиона

Свердловские строители побили собственный рекорд, сдав в строй в первом квартале 2018 года почти полмиллиона квадратных метров жилья. Это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области

Из 410 тысяч «квадратов», введенных в эксплуатацию в первые три месяца года, больше всего построено в Екатеринбурге и городах-спутниках уральской столицы — в Сысерти, Верхней Пышме, Ревде, Первоуральске , а также в Белоярском ГО. В общей сложности строители на этих территориях «выдали на гора» 163,8 тысячи квадратных метров жилья.

В Екатеринбурге за январь-март сдано в строй 520 квартир общей площадью 31 тысяча квадратных метров. На карте города появились три высотки на улицах Новаторов (Уралмаш), Ирбитской (Пионерский) и Академика Вонсовского (Краснолесье). Кроме того, введено в эксплуатацию 10 жилых блоков в районе «Экодолье».

Среди управленческих округов (УО) региона безусловно лидирует Западный с 105 тысячами квадратных метров новостроек. За ним идут Южный (60,2) и Горнозаводской (41,6) округа. Остаток в 34,8 тысячи «квадратов» распределился между Восточным и Северным УО.

Стоит напомнить, что в 2017 году строительные организации Среднего Урала сдали более двух миллионов квадратных метров жилья. Большая часть сданных домов (32 адреса) построена в Екатеринбурге, где за год введено 1,02 миллиона «квадратов».

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