Апартаменты в башне Трампа утратили привлекательность для покупателей

Для сравнения: цены в Olympic Tower — комплексе в Мидтауне, построенном в 1975 году, — почти такие же как Башне Трампа. Само здание находится в нескольких кварталах к югу по Пятой авеню от трамповского комплекса. Стоимость жилья в Olympic Tower упала на 21% с 2015 года. Это контрастирует с ростом цен на жилье на 29% в этом районе, включая новые высотки, за тот же период, сообщает Reuters

В настоящий момент на рынок выставлено 22 квартиры в Башне Трампа, хотя в 2015 году таковых было только 11. Основная причина снижения популярности жилого комплекса, награжденного президентским именем — сверхвысокая охрана, появившаяся после того, как Трамп объявил о том, что будет баллотироваться в президенты.

Гости, прибывающие в Башню Трампа, теперь сталкиваются с проверкой безопасности секретной службой, как в аэропорту. Когда нынешний президент был в городе, люди ждали по несколько часов, чтобы попасть в здание.

Еще одна причина — личное отношение к Трампу. Акции протеста, охватившие Башню в первые месяцы после победы на выборах, поутихли. Но неприязнь к президенту по-прежнему сильна среди некоторых жителей города, где кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 87% голосов в 2016 году. Поэтому некоторые продают здесь квартиры из-за названия, имея иные политические взгляды.

Так, например, в Сакраменто продается дом, владелица которого наотрез отказалась рассматривать покупателей, которые являются сторонниками Трампа.