Апартаменты в башне Трампа утратили привлекательность для покупателей 

Для сравнения: цены в Olympic Tower — комплексе в Мидтауне, построенном в 1975 году, — почти такие же как Башне Трампа. Само здание находится в нескольких кварталах к югу по Пятой авеню от трамповского комплекса. Стоимость жилья в Olympic Tower упала на 21% с 2015 года. Это контрастирует с ростом цен на жилье на 29% в этом районе, включая новые высотки, за тот же период, сообщает Reuters.
В настоящий момент на рынок выставлено 22 квартиры в Башне Трампа, хотя в 2015 году таковых было только 11. Основная причина снижения популярности жилого комплекса, награжденного президентским именем — сверхвысокая охрана, появившаяся после того, как Трамп объявил о том, что будет баллотироваться в президенты.
Гости, прибывающие в Башню Трампа, теперь сталкиваются с проверкой безопасности секретной службой, как в аэропорту. Когда нынешний президент был в городе, люди ждали по несколько часов, чтобы попасть в здание.
Еще одна причина — личное отношение к Трампу. Акции протеста, охватившие Башню в первые месяцы после победы на выборах, поутихли. Но неприязнь к президенту по-прежнему сильна среди некоторых жителей города, где кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 87% голосов в 2016 году. Поэтому некоторые продают здесь квартиры из-за названия, имея иные политические взгляды.
Так, например, в Сакраменто продается дом, владелица которого наотрез отказалась рассматривать покупателей, которые являются сторонниками Трампа.
Но не все здания в Нью-Йорке под брендом Трампа стали менее популярными. Новые проекты, к примеру, жилой комплекс Trump Place, завершенный в начале 2000-х годов в Вест-Сайде рядом с Линкольн-центром, растет в цене.