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Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства «Центральной»
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Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства «Центральной» 

Волга Ньюс 1 час назад
Проект на заседании комиссии в рамках Красноярского экономического форма представил глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Как отмечается в сообщении, строительство магистрали было предусмотрено в Генпланах с 1937 года. Это один их самых долгожданных объектов транспортной инфраструктуры Самары. О необходимости строительства неоднократно говорилось в прошлые годы, однако реализация дорогостоящего проекта раз за разом откладывалась. Системная работа по подготовке обоснования проекта и поиску источников финансирования стала одним из приоритетов Дмитрия Азарова с первых дней его назначения на пост главы региона.
Правительственная комиссия по транспорту одобрила первый этап финансирования проекта — на период 2019–2024 гг, (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги).
Предполагаемый объем поддержки из федерального бюджета составит 3,1 млрд рублей. Проект будет реализован также при участии регионального бюджета и внебюджетных источников.
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