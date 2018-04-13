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В Пензенской области выявили 145 000 кв.м. требующих ремонта дорог
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В Пензенской области выявили 145 000 кв.м. требующих ремонта дорог 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области обнародовало результаты обследования дорог регионального и межмуниципального значения на наличие дефектов асфальтового покрытия.
По итогам объезда выяснилось, что в каждом районе региона были определены участки дорог, требующие незамедлительного ямочного ремонта. Общая площадь испорченного асфальтового покрытия составляет около 145 000 кв.м.
«На дорогах регионального и межмуниципального значения подрядчики приступили к устранению аварийной ямочности. Уже сделан ямочный ремонт на площади более 25 000 кв.м», — сообщает пресс-служба регионального минстроя.
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области поручило подрядчикам до 15 мая закончить ямочный ремонт указанной площади горячей асфальтобетонной смесью на дорогах регионального и межмуниципального значения.
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